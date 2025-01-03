Мозг и смерть: что происходило в последние секунды жизни пациента

Канадские исследователи из Университета Британской Колумбии впервые зафиксировали электрическую активность мозга в момент смерти. Это уникальное открытие стало возможным благодаря несчастливому стечению обстоятельств: 87-летний пациент с эпилепсией скончался от сердечного приступа прямо во время проведения электроэнцефалограммы (ЭЭГ).
Согласно данным Live Science, во время последних мгновений жизни у пациента было зафиксировано резкое увеличение интенсивности так называемых "гамма-осцилляций".
Эти ритмичные электрические процессы ассоциируются с:
На основании этого наблюдения ученые предположили, что мозг пациента мог воспроизводить прошлый опыт — словно перед глазами человека "пронеслась вся жизнь".
Несмотря на интригующее открытие, исследователи подчеркивают, что данные пока не позволяют делать обобщения:
Этот уникальный случай открывает перспективы для дальнейших исследований. Ученые надеются выяснить:
Понимание этих процессов может пролить свет на одну из самых больших загадок человеческого сознания.
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