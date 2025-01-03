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Мозг и смерть: что происходило в последние секунды жизни пациента

1:44
Наука

Канадские исследователи из Университета Британской Колумбии впервые зафиксировали электрическую активность мозга в момент смерти. Это уникальное открытие стало возможным благодаря несчастливому стечению обстоятельств: 87-летний пациент с эпилепсией скончался от сердечного приступа прямо во время проведения электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

Смерть на ЭКГ
Фото: Freepik by juicy_fish, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смерть на ЭКГ

Вспышка активности: что заметили ученые

Согласно данным Live Science, во время последних мгновений жизни у пациента было зафиксировано резкое увеличение интенсивности так называемых "гамма-осцилляций".

Эти ритмичные электрические процессы ассоциируются с:

  • памятью,
  • вниманием,
  • узнаванием.

На основании этого наблюдения ученые предположили, что мозг пациента мог воспроизводить прошлый опыт — словно перед глазами человека "пронеслась вся жизнь".

Почему рано делать выводы

Несмотря на интригующее открытие, исследователи подчеркивают, что данные пока не позволяют делать обобщения:

  1. Единственный случай: открытие базируется на наблюдении одного пациента, что недостаточно для универсальных выводов.
  2. Повреждение мозга: у пациента была эпилепсия, которая могла повлиять на результаты исследования.

Новые горизонты для науки

Этот уникальный случай открывает перспективы для дальнейших исследований. Ученые надеются выяснить:

  • как мозг обрабатывает информацию в последние моменты жизни,
  • как связаны гамма-осцилляции с воспоминаниями и восприятием.

Понимание этих процессов может пролить свет на одну из самых больших загадок человеческого сознания.

Уточнения

Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исход, конец) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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