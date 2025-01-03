Мультивселенная объяснила парадокс Шредингера: квантовая мистика уходит в прошлое

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

В 1935 году австрийский физик Эрвин Шредингер предложил мысленный эксперимент, который обнажил одну из главных проблем квантовой механики. В основе эксперимента лежит концепция "неопределённого состояния", где кот одновременно и жив, и мёртв — до тех пор, пока не будет произведено наблюдение. Эта идея до сих пор волнует умы учёных, предлагая новые теории и интерпретации.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_eyes_2007-1.jpg by Alvesgaspar Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы

Новая теория: кот и его вселенная

Группа физиков из Автономного университета Барселоны предложила объяснение того, почему кот Шредингера всегда оказывается либо живым, либо мёртвым после наблюдения. Их исследование, опубликованное в Physical Review X, основывается на теории множественных миров, согласно которой каждая возможность квантовой системы формирует отдельную вселенную. Учёные — Филипп Страсберг, Тереза Э. Рейнхард и Йозеф Шиндлер — провели математические расчёты, которые демонстрируют, как квантовая запутанность между частицами может вычленить одно состояние, исключая смешение "жизни" и "смерти". В их модели только одна из возможных реальностей вплетается в окружающий мир, становясь "настоящей".

Почему мы не видим квантовую неразбериху

Сложность Вселенной вокруг кота, включая его коробку, наблюдателей и даже здание, в котором происходит эксперимент, создаёт огромное количество взаимодействий. Эти взаимодействия устраняют неопределённость так быстро, что смешение состояний становится незаметным. Исследователи поясняют: «Так как объекты повседневной жизни содержат огромное количество частиц, это объясняет, почему мы не воспринимаем мультивселенную напрямую».

Решена ли проблема

Хотя новая гипотеза предлагает способ представить выбор одного состояния из множества, она базируется на предположении, что все вселенные ведут себя одинаково. Кроме того, теория множественных миров не объясняет, как квантовая случайность влияет на макроскопическую реальность. Кот Шредингера остаётся не только научной загадкой, но и символом неисчерпаемых возможностей квантовой физики.

Уточнения

Кот Шрёдингера (в оригинале — "кошка") — мысленный эксперимент, предложенный одним из создателей квантовой механики Эрвином Шрёдингером в 1935 году при обсуждении физического смысла волновой функции.

