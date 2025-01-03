LG представил первый в мире гибкий OLED игровой монитор

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Южнокорейская компания LG не стала дожидаться начала ежегодной выставки CES, которая начнется через неделю, и уже сейчас анонсировала новую линейку игровых мониторов.

Фото: freepik LG монитор

Наибольший интерес вызывают флагманские модели, среди которых выделяется LG UltraGear 5K2K (модель 45GH990A). По заявлению производителя, это "первый в мире гибкий OLED-дисплей с разрешением 5K2K".

Монитор оснащён 45-дюймовой изогнутой матрицей, поддерживающей разрешение 5120 × 2160 пикселей. Радиус кривизны может варьироваться от 0 до 900R. В нем используется панель с соотношением сторон 21:9, что, по мнению разработчиков, обеспечит "более погружающий игровой опыт по сравнению со стандартными дисплеями 16:9", при этом будет поддерживать улучшенную совместимость с контентом формата 32:9.

Новый игровой монитор UltraGear 5K2K оснащен функцией Dual-Mode. Это позволяет пользователям быстро переключаться между различными предустановленными настройками для разрешения экрана и частоты обновления. Время реакции составляет всего 0,03 мс.

Монитор поддерживает технологии Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro, но максимальная доступная частота обновления пока не была раскрыта. В своём пресс-релизе LG также отметила, что пользователи могут ожидать "яркие и реалистичные изображения с потрясающими цветами и исключительным контрастом, которые характерны для известных OLED-продуктов LG".

UltraGear 5K2K будет оборудован интерфейсами DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 и USB Type-C с выходной мощностью 90W. Ожидается, что информация о розничной цене и сроках появления монитора на рынке будет опубликована в ближайшее время.

Уточнения

Монитор (от лат. monitor «напоминающий, предупреждающий; надзиратель, надсмотрщик») - устройство для показа изображений, порождаемых другими устройствами (например, компьютерами).

