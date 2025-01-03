Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром

Исследования, проведенные учёными, сосредоточились на поведении мышей, которые употребляли воду с кофеином и различными подсластителями. Выяснилось, что у тех особей, которые получали кофеин в сочетании с сахарозой (стандартным сахаром), значительно увеличился период "свободного хода" — времени, необходимого организму для адаптации своих внутренних биоритмов. Этот показатель вырос с 26 до 30 часов, что привело к изменениям в суточном режиме некоторых мышей, в том числе к переходу на активность в дневное время вместо ночного.

Фото: commons.wikimedia.org by Julius Schorzman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ A small cup of coffee

Следует подчеркнуть, что данный эффект не зависел от повышения дозировки кофеина, поскольку все животные потребляли одинаковый объем жидкости, вне зависимости от присутствия сахара.

Исследования учёных сосредоточились на поведении мышей, которые получали воду с кофеином и различными подсластителями. Выяснилось, что у тех животных, которые употребляли кофеин в сочетании с сахаром (сахарозой), значительно увеличился период "свободного хода" — то есть время, необходимое организму для адаптации его внутренних ритмов. Этот период возрос с 26 до 30 часов, что способствовало изменениям в дневном режиме некоторых мышей, включая переход к активности в дневное время вместо ночного.

Стоит подчеркнуть, что данное влияние не зависело от увеличения дозы кофеина, поскольку все животные получали одинаковое количество жидкости независимо от содержания сахара.

Предполагается, что сочетание кофеина и сахара активирует систему вознаграждения в мозге, усиливая выработку дофамина, что может приводить к сбоям в нормальном цикле сна и бодрствования. Тем не менее, механизмы, стоящие за этим явлением, остаются не до конца понятными.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.

