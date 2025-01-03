В Турции обнаружены следы легендарной битвы Александра Македонского

Место, где Александр Македонский одержал одну из своих первых крупных побед, возможно, наконец-то найдено.
Речь идёт о поле битвы при Гранике, которое, согласно новым данным, находится в шести милях (около 10 километров) к северу от турецкого города Бига.
Именно здесь, в 334 году до н. э., армия Македонского нанесла поражение персидским войскам, что стало отправной точкой для его похода вглубь Персидской империи.
"Битва при Гранике была не просто важным моментом в жизни Александра, позже удостоившегося эпитета "Великий". Она изменила ход мировой истории", — отметил Рейхан Кёрпе, профессор археологии из Университета Чанаккале Онсекиз Март.
Команда исследователей нашла важные доказательства, подкрепляющие гипотезу о местоположении битвы. Среди них — руины древнего города Гермаион, который упоминается как последний лагерь Александра перед сражением.
Учёные также провели геоморфологические исследования, которые показали, что река Граник почти не изменила своё русло с тех времён, что позволяет точно локализовать поле битвы. Кроме того, были исключены участки, некогда бывшие болотистыми, поскольку они не соответствуют описаниям древних источников.
Особое внимание привлекли находки на холме, который, по записям, использовался греческими наёмниками Александра. Местные фермеры обнаружили здесь могилы и человеческие останки, среди которых — кости взрослого мужчины.
"Отсутствие традиционных надгробий говорит о том, что это не было официальным кладбищем, для точного датирования находок потребуются дополнительные исследования", — подчеркнул Кёрпе.
Исследователи планируют продолжить раскопки и геофизические исследования, чтобы раскрыть больше тайн подземного слоя.
"Это захватывающе, что команда считает, будто идентификация места состоялась. Нам остаётся только ждать результатов новых раскопок", — поделился Грэм Райтсонс историк.
Битва при Гранике стала началом легендарного похода Александра Македонского, закрепив его имя в истории как одного из величайших полководцев.
Современные исследования лишь укрепляют интерес к этому событию и обещают новые открытия, которые помогут глубже понять стратегию и тактику античных войн.
Алекса́ндр Македо́нский (Александр III Великий, др.-греч. Ἀλέξανδρος Γ' ὁ Μέγας;) — царь Македонии из династии Аргеадов (с 336 года до н. э.), выдающийся полководец, создатель мировой державы, распавшейся после его смерти. В 334 году до н. э. Александр переправился в Малую Азию, начав таким образом войну с Персидской державой.
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