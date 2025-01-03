В Турции обнаружены следы легендарной битвы Александра Македонского

2:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Место, где Александр Македонский одержал одну из своих первых крупных побед, возможно, наконец-то найдено.

Фото: commons.wikimedia.org by Gulustan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Македония, Александр ııı

Речь идёт о поле битвы при Гранике, которое, согласно новым данным, находится в шести милях (около 10 километров) к северу от турецкого города Бига.

Именно здесь, в 334 году до н. э., армия Македонского нанесла поражение персидским войскам, что стало отправной точкой для его похода вглубь Персидской империи.

"Битва при Гранике была не просто важным моментом в жизни Александра, позже удостоившегося эпитета "Великий". Она изменила ход мировой истории", — отметил Рейхан Кёрпе, профессор археологии из Университета Чанаккале Онсекиз Март.

Древние находки на поле битвы

Команда исследователей нашла важные доказательства, подкрепляющие гипотезу о местоположении битвы. Среди них — руины древнего города Гермаион, который упоминается как последний лагерь Александра перед сражением.

Учёные также провели геоморфологические исследования, которые показали, что река Граник почти не изменила своё русло с тех времён, что позволяет точно локализовать поле битвы. Кроме того, были исключены участки, некогда бывшие болотистыми, поскольку они не соответствуют описаниям древних источников.

Оружие и кости древних воинов

Особое внимание привлекли находки на холме, который, по записям, использовался греческими наёмниками Александра. Местные фермеры обнаружили здесь могилы и человеческие останки, среди которых — кости взрослого мужчины.

"Отсутствие традиционных надгробий говорит о том, что это не было официальным кладбищем, для точного датирования находок потребуются дополнительные исследования", — подчеркнул Кёрпе.

Что дальше?

Исследователи планируют продолжить раскопки и геофизические исследования, чтобы раскрыть больше тайн подземного слоя.

"Это захватывающе, что команда считает, будто идентификация места состоялась. Нам остаётся только ждать результатов новых раскопок", — поделился Грэм Райтсонс историк.

Историческое значение открытия

Битва при Гранике стала началом легендарного похода Александра Македонского, закрепив его имя в истории как одного из величайших полководцев.

Современные исследования лишь укрепляют интерес к этому событию и обещают новые открытия, которые помогут глубже понять стратегию и тактику античных войн.

Уточнения

Алекса́ндр Македо́нский (Александр III Великий, др.-греч. Ἀλέξανδρος Γ' ὁ Μέγας;) — царь Македонии из династии Аргеадов (с 336 года до н. э.), выдающийся полководец, создатель мировой державы, распавшейся после его смерти. В 334 году до н. э. Александр переправился в Малую Азию, начав таким образом войну с Персидской державой.

