Часы для будущего: как они смогут определять время через тысячи лет

3:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Вы бы заплатили 42 миллиона долларов за часы, которые тикают всего раз в год? А если они будут находиться на глубине 150 метров под вершиной горы недалеко от границы Техаса и Мексики и потребуют ручного завода?

Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Время

Джефф Безос уже согласился. Ранее опубликовал видеоматериалы о своем необычном проекте "Часы на 10 000 лет", который он финансирует. Эти часы задуманы как символ долгосрочного мышления, предназначенные для отсчета времени в течение целых 10 000 лет. Они работают на солнечной энергии и будут периодически подзаряжаться от визитов смелых гостей, решившихся посетить известняковые скалы в Техасе.

Для Безоса, вложившего в проект 42 миллиона долларов, этот таймер олицетворяет долгосрочное мышление. А для изобретателя и компьютерного ученого, Дэнни Хиллиса, который впервые описал идею этих часов в журнале Wired в 1995 году, это осуществленная мечта. Хиллис мечтал создать часы, которые "тикают раз в год", где стрелка века движется раз в сто лет, а кукушка выскакивает каждые тысячу лет.

В 1996 году Хиллис основал Фонд долгого времени, некоммерческую организацию, посвященную строительству этих часов. 31 декабря 1999 года он завершил прототип высотой 2,4 метра, который сейчас выставлен в Лондонском научном музее, как раз к наступлению нового тысячелетия.

Строительство первого полноразмерного экземпляра началось в 2011 году, и когда он будет завершен, его высота составит около 60 метров. Строится он на частной горе, принадлежащей Безосу, расположенной в нескольких часах езды от ближайшего аэропорта и на высоте 610 метров над уровнем долины.

На видео, опубликованном Безосом, видно, что строительство активно продвигается. Команда уже вырыла 150-метровый колодец внутри горы, который станет корпусом часов. Прямо в известняке вырезана длинная винтовая лестница.

Сборка основной силовой системы часов уже началась: это 4500-килограммовый груз и трехрожковая станция для завода, которую смогут поворачивать будущие посетители, чтобы поддерживать часы в работе. Поскольку часы могут оставаться без завода долгие дни, они также будут работать на солнечной энергии, чтобы синхронизироваться с солнечным полднем.

Выше силовой станции установят каскадную конструкцию из 20 больших шестерен, каждая весом в 450 килограммов. Эта система будет определять, когда и какие 10 колоколов прозвонят, создавая уникальную мелодию каждый день на протяжении 10 000 лет.

Тем не менее, пока неясно, когда часы будут готовы, а у команды есть еще 982 года до первого кукушкиного сигнала.

Уточнения

Часы́ — прибор для определения текущего времени суток и измерения продолжительности временны́х интервалов в единицах, меньших, чем одни сутки.

