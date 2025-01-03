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Загадочные гробницы и статуи царей: находки археологов в Судане

2:27
Наука

Что скрывают руины древнего храма на берегу Нила? Археологи обнаружили фрагменты уникальной статуи Аспелты — царя Кушитского царства, правившего с 593 по 568 год до н. э., и множество ценных артефактов, проливающих свет на прошлое этого региона.

пирамида Хуфу, Гиза
Фото: Wikimedia Commons by Gary Todd is licensed under Public domain
пирамида Хуфу, Гиза

Загадка древней статуи

В храме, посвящённом египетскому богу Амону, исследователи нашли части статуи с иероглифической надписью, которая приписывает Аспелте титул "царя Верхнего и Нижнего Египта". Хотя этот правитель не управлял Египтом, использование такого титула демонстрировало его притязания на власть и связи с богом солнца Ра.

"Быть "возлюбленным бога" придаёт правителю легитимность", — пояснили руководители раскопок.

Поиски продолжаются

Впервые фрагменты статуи Аспелты были обнаружены в 2008 году, но иероглифы на них практически отсутствовали. Лишь находки 2016-2017 годов позволили окончательно идентифицировать её. Ожидается, что завершённая реставрация покажет, что статуя была около половины человеческого роста.

Храм Амона: от славы к запустению

Храм, где были найдены статуи Аспелты и других правителей, таких как Тахарка и Сенкаманискен, был построен более 2000 лет назад. По мнению археологов, статуи служили не только данью памяти царям, но и посредниками между людьми и богами. Храм функционировал до конца III — начала IV века, после чего пришёл в упадок.

Тайна поздних захоронений

Интересно, что спустя столетия, в XI-XIII веках, разрушенный храм использовали для захоронений. В восьми найденных гробницах археологи обнаружили останки женщин и ребёнка, а также 18 500 бусин, медные браслеты и другие украшения. Такое богатство свидетельствует о принадлежности захороненных к элите того времени, когда регион был христианским.

Поддержка раскопок

Работы в Дангейле проводятся при содействии Национальной корпорации по делам древностей и музеев Судана и спонсируются Катарско-суданским археологическим проектом. Археологи продолжают изучать храм и его находки, чтобы восстановить картину жизни и культуры древнего Куша.

Уточнения

Гробница — форма захоронения, при которой останки покойного хранятся внутри сооружения, а не под ним, как в случае надгробия.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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