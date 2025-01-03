Супервулкан готовит сюрприз: магма в Йеллоустоне меняет маршруты

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Под Йеллоустонским национальным парком, знаменитым своими горячими источниками и гейзерами, закипает вулканическая активность, которая, как показали новые исследования, перемещается в северо-восточную часть кальдеры.

Фото: PxHere by juant33, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Вулкан

Это открытие указывает на потенциальное изменение эпицентра будущих извержений одного из крупнейших супервулканов мира.

Что обнаружили учёные?

Группа исследователей во главе с сейсмологом Нинфой Беннингтон из Геологической службы США выявила изменения в расположении магматических резервуаров, питающих кальдеру. Согласно их выводам, основная масса риолитовой магмы — богатой кремнезёмом и крайне вязкой — сконцентрировалась на северо-востоке.

"Мы предполагаем, что именно эта область станет очагом будущих извержений," — отмечают авторы исследования.

Магнитные поля раскрыли тайны глубин

Для анализа состава подземных резервуаров исследователи использовали метод магнетотеллурики, измеряя вариации магнитных и электрических полей на поверхности. Эти данные позволили смоделировать расположение семи зон высокой концентрации магмы, простирающихся на глубине от 4 до 47 километров.

Особый интерес вызвали гигантские резервуары базальтовой магмы в нижней коре, поддерживающие нагрев риолитовых камер в верхней. Их объём составляет от 388 до 489 кубических километров — сопоставимо с объёмами магмы, которые вызвали прошлые катастрофические извержения.

Почему это важно?

Йеллоустонский супервулкан известен тремя гигантскими извержениями за последние два миллиона лет, каждое из которых сформировало кальдеру. Между ними происходили меньшие извержения базальтовой магмы. Однако механизмы взаимодействия этих процессов до сих пор остаются загадкой. Исследование показало, что для базальтовой магмы важно, чтобы риолитовые резервуары сначала полностью остыли. Хотя эти данные дают представление о внутреннем устройстве кальдеры, прогнозировать сроки и масштаб будущих извержений пока невозможно.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.



Ма́гма (др.-греч. μάγμα — «месиво, густая мазь») — расплавленная масса под твёрдой земной корой.

