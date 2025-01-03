Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие собаки не подходят для квартиры: топ-3 породы
Простая замена воды спасёт ваши цветы от гибели
Вотчина Деда Мороза - чудеса круглый год
Не нужно даже идти в магазин: приготовьте дома всего из четырёх ингредиентов конфеты Рафаэлло
В Германии депутат бундестага потребовала запустить Северный поток
Джанабаева показала, как они с Меладзе отмечают первые дни Нового года
Секреты по выбору духов для любого события
Премиальный кроссовер Exlantix ET покорил ледяной склон
Упражнение для силачей: что такое турецкий подъём?

Супервулкан готовит сюрприз: магма в Йеллоустоне меняет маршруты

2:18
Наука

Под Йеллоустонским национальным парком, знаменитым своими горячими источниками и гейзерами, закипает вулканическая активность, которая, как показали новые исследования, перемещается в северо-восточную часть кальдеры.

Вулкан
Фото: PxHere by juant33, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Вулкан

Это открытие указывает на потенциальное изменение эпицентра будущих извержений одного из крупнейших супервулканов мира.

Что обнаружили учёные?

Группа исследователей во главе с сейсмологом Нинфой Беннингтон из Геологической службы США выявила изменения в расположении магматических резервуаров, питающих кальдеру. Согласно их выводам, основная масса риолитовой магмы — богатой кремнезёмом и крайне вязкой — сконцентрировалась на северо-востоке.

"Мы предполагаем, что именно эта область станет очагом будущих извержений," — отмечают авторы исследования.

Магнитные поля раскрыли тайны глубин

Для анализа состава подземных резервуаров исследователи использовали метод магнетотеллурики, измеряя вариации магнитных и электрических полей на поверхности. Эти данные позволили смоделировать расположение семи зон высокой концентрации магмы, простирающихся на глубине от 4 до 47 километров.

Особый интерес вызвали гигантские резервуары базальтовой магмы в нижней коре, поддерживающие нагрев риолитовых камер в верхней. Их объём составляет от 388 до 489 кубических километров — сопоставимо с объёмами магмы, которые вызвали прошлые катастрофические извержения.

Почему это важно?

Йеллоустонский супервулкан известен тремя гигантскими извержениями за последние два миллиона лет, каждое из которых сформировало кальдеру. Между ними происходили меньшие извержения базальтовой магмы. Однако механизмы взаимодействия этих процессов до сих пор остаются загадкой. Исследование показало, что для базальтовой магмы важно, чтобы риолитовые резервуары сначала полностью остыли. Хотя эти данные дают представление о внутреннем устройстве кальдеры, прогнозировать сроки и масштаб будущих извержений пока невозможно.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

Ма́гма (др.-греч. μάγμα — «месиво, густая мазь») — расплавленная масса под твёрдой земной корой.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Шоу-бизнес
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье Аудио 
Эксперты объяснили что делать с пластиковыми окнами, если они пропускают холод
Недвижимость
Эксперты объяснили что делать с пластиковыми окнами, если они пропускают холод Аудио 
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира
Наука и техника
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира Аудио 
Популярное
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье

Певица Алсу показала своих наследников и объяснила, что такое счастье.

Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Как похудеть на 15 кг без боли и слёз? Эта женщина изменила своё тело без изнурительных тренировок
Как похудеть на 15 кг без боли и слёз? Эта женщина изменила своё тело без изнурительных тренировок
Последние материалы
Шесть случаев, когда откладывать поход к стоматологу опасно
Оживите свой подоконник: дерево авокадо из косточки
Супервулкан готовит сюрприз: магма в Йеллоустоне меняет маршруты
Белоснежные скатерти обеспечены! Просто постирайте их с порошком от головной боли
Годовой объём поставок Tesla снизился
Ленивая пицца из лаваша — быстрый и вкусный завтрак или перекус с минимумом калорий
Как йога может улучшить здоровье и настроение женщины: 8 простых упражнений
Как правильно выбрать сыворотку для лица в зависимости от потребностей кожи?
Пересадка саженцев гвоздики: когда и как это сделать правильно?
Павел Прилучный довёл сына Тимофея до слёз в Новый год
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.