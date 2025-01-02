На Марсе собираются установить прямую демократию

0:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Американский предприниматель Илон Маск считает, что прямая демократия будет эффективной на Марсе после того, как человечество его колонизирует. Об этом бизнесмен написал в сети Х.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марс

Миллиардер считает, что жители Марса и сами смогут принять решение по этому вопросу.

Примерно через два года к Марсу в непилотируемом режиме планируют отправить космические корабли Starship, а "пилотируемые корабли могут отправиться туда примерно через четыре года", ранее заявлял Маск.

В свою очередь глава аэрокосмической компании SpaceX сказал, что его цель в том, чтобы создать самодостаточный город на Марсе через 20 лет.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.

