На Марсе собираются установить прямую демократию

Американский предприниматель Илон Маск считает, что прямая демократия будет эффективной на Марсе после того, как человечество его колонизирует. Об этом бизнесмен написал в сети Х.
Миллиардер считает, что жители Марса и сами смогут принять решение по этому вопросу.
Примерно через два года к Марсу в непилотируемом режиме планируют отправить космические корабли Starship, а "пилотируемые корабли могут отправиться туда примерно через четыре года", ранее заявлял Маск.
В свою очередь глава аэрокосмической компании SpaceX сказал, что его цель в том, чтобы создать самодостаточный город на Марсе через 20 лет.
И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.
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