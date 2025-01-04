Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пышные сырники с картофельным пюре: удивите всех за завтраком
Удобство на кухне начинается с правильного крана
Помидоры на защиту: узнайте о лучших сортах, устойчивых к фитофторозу
Компенсация владельцам iPhone: Apple заплатит $20 каждому, кого подслушивала Siri
Всё о продлении водительских прав до 2025 года: главные детали
Как выбрать качественную колбасу: 4 простых шага
Российскую гречку запретили есть белорусам: в чём причина?
Молдавские мэры требуют у властей страны компенсации
Настя Ивлеева бросила свой ресторан с нашумевшим названием

Тайны межзвёздного пространства могут быть раскрыты

2:01
Наука

Учёные из России и Великобритании создали электронную базу данных спектральных линий циан-радикала — молекулы, обнаруженной в межзвёздном пространстве. Эта база охватывает широкий диапазон длин волн, что делает её незаменимым инструментом для изучения состава комет, межзвёздных облаков и определения температуры реликтового космического излучения.

Ночное небо над озером Тони-Гроув
Фото: unsplash.com by Greg Rakozy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ночное небо над озером Тони-Гроув

Циан-радикал, состоящий из атома углерода и атома азота, может находиться в различных электронных состояниях: основном и двух возбуждённых. Каждое состояние характеризуется уникальными спектральными линиями, которые зависят от условий окружающей среды, таких как температура. Изучая интенсивность этих линий, можно определить долю молекул в разных состояниях и проанализировать происходящие в межзвёздном пространстве процессы.

Исследователи из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Университетского колледжа Лондона разработали высокоточную модель спектральных линий циан-радикала. Они провели квантово-химические вычисления, описали электронную структуру молекулы и определили вероятности переходов между её состояниями.

Полученная математическая модель охватывает диапазон температур от абсолютного нуля (-273°C) до 15 000°C, что позволяет использовать её для анализа самых разных космических объектов.

Благодаря этой модели, можно с высокой точностью определить температуры и химический состав межзвёздных объектов, включая кометы и облака космической пыли. Это открывает новые возможности для изучения динамики процессов в межзвёздной среде и эволюции галактик.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда, а его результаты опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Supplement Series.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Экономика и бизнес
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу Аудио 
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Шоу-бизнес
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года Аудио 
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Домашние животные
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников Аудио 
Популярное
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад

Черные саркофаги в Антарктиде оставили ученых в замешательстве. Что скрывают загадочные монолиты и почему их нельзя было вскрывать?

Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Последние материалы
Необычные секреты для неслыханного урожая: что положить вокруг томатов?
Три неожиданных рецепта для варки картофеля — попробуйте сегодня
CRP-тест: Почему анализ крови может спасти жизнь
Горные лыжи для начинающих — куда поехать этой зимой
Убираем запах табака из дома: пошаговое руководство
Повышение цен на электроэнергию в Молдавии ударит по бюджетникам и пенсионерам
Вкусный куриный бульон с овощами и зеленью за полтора часа
Таинственный бордовый оттенок сапог: новый красивый тренд, потеснивший классический чёрный
Как выбрать зимние шины: ключевые отличия дорогих и дешёвых
Мозг сам решает, сколько мы сегодня съедим: как это происходит?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.