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Отец-основатель ИИ предсказал скорую гибель человечества 

1:46
Наука

Джеффри Хинтон, признанный один из основателей искусственного интеллекта (ИИ), в последнее время активно делится все более настораживающими прогнозами о будущем этой области технологий. Он предупреждает, что бурное развитие ИИ может стать причиной серьезных и необратимых последствий, вплоть до угрозы вымирания человечества в оставшиеся десять лет.

Клавиатура портативного компьютера с подсветкой
Фото: commons.wikimedia.org by Colin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Клавиатура портативного компьютера с подсветкой

Как он отметил в своих недавних высказываниях, Хинтон считает, что эта технология представляет собой существенную опасность, способную привести к вымиранию человеческого общества в пределах тридцати лет. Британско-канадский ученый, комментируя ситуацию, отметил, что вероятность того, что ИИ вызовет катастрофические последствия для человечества, составляет от 10 до 20%. Такой пессимистичный вывод он озвучил в интервью BBC, состоявшемся 28 декабря.

В октябре прошлого года ученый уже поднимал тревогу по этому поводу. Он заявил, что если искусственный интеллект не подвергнется строгому регулированию, это может грозить вымиранием человечества в ближайшие тридцать лет. На данный момент Хинтон оценивает риск на уровне 20%, что подчеркивает его растущее беспокойство по этому поводу.

Джеффри Хинтон, по праву считающийся одним из пионеров искусственного интеллекта и лауреатом Нобелевской премии по физике 2024 года, внес значительный вклад в развитие нейронных сетей, предложив фундаментальные идеи в своей работе, опубликованной в 1986 году. Это стало важной основой для создания современных нейронных сетей.

 

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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