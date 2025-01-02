До 200 падений за час: метеоритный дождь озарит небо в эти выходные

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Новогодние праздники продолжаются, и на этот раз нас ждет природное шоу: метеорный поток Квадрантиды достигнет своего пика в эти выходные.

Фото: ESO by S. Guisard, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Персеиды над обсерваторией Параналь ESO в Чили.

Это явление — одно из самых ярких в году, и его лучше всего наблюдать в северном полушарии. Метеоры будут "вылетать" из созвездия Волопаса, расположенного рядом с известным астеризмом Большая Медведица.

Когда смотреть на небо?

В отличие от других метеорных дождей, пик активности Квадрантид длится всего несколько часов. Согласно данным NASA, лучшее время для наблюдений — ночь с 3 на 4 января, начиная с позднего вечера до самого рассвета. При идеальных условиях можно увидеть от 60 до 200 метеоров в час.

"Лучше всего искать метеоры в местах, удалённых от городского освещения. Просто дайте глазам привыкнуть к темноте, расположитесь поудобнее и смотрите на небо", — советует доктор Шйам Балажи, исследователь астрофизики из Королевского колледжа Лондона.

История Квадрантид

Интересно, что поток получил название от созвездия Квадранс Муралис, которое больше не используется в современной астрономии. Само же явление объясняется тем, что Земля проходит через пылевые следы небесных тел, например, комет.

Источник Квадрантид был открыт относительно недавно. В 2003 году астроном Питер Дженнискенс установил, что этот метеорный поток связан с околоземным астероидом 2003 EH1. Вероятно, он является остатком разрушившейся кометы.

Почему Квадрантиды особенные?

Этот поток известен своими яркими метеорами, которые часто окрашиваются в голубой цвет.

"Голубой оттенок возникает из-за высокой скорости метеоров и присутствия элементов, таких как магний и железо, которые испускают голубое свечение при сгорании в атмосфере", — объясняет Балажи.

В этом году условия для наблюдения будут особенно благоприятными благодаря фазе убывающей луны.

Уточнения

Метеори́тный дождь (железный дождь, каменный дождь, огненный дождь) — множественное падение метеоритов (роя метеоритов), вследствие разрушения крупного метеорита в процессе падения на Землю.



Небо — пространство над поверхностью Земли или любого другого астрономического объекта.

