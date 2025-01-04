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Год змеи по восточному гороскопу в круговороте истории. Какие события произошли

2:24
Наука

Согласно восточной традиции, год деревянной змеи начнётся 29 января 2025 и закончится 16 февраля 2026 года.

Питон
Фото: flickr.com by Everglades NPS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Питон

Годом змеи, правда металлической, был трагический 1941-й. Наступающий будет годом Змеи на дереве инь. В 1941-м новый год наступил в ночь с 26 на 27 января.

Год змеи на дереве инь приходился в минувшем столетии всего дважды: на 1965 и 1905 годы. Все прочие "пресмыкающиеся" были огненными, металлическими, водяными и даже земляными(!).

18 марта 1965 года (деревянной зелёной змеи) советский космонавт Алексей Леонов впервые в истории человечества вышел в открытый космос. Советский Союз тогда в очередной раз опередили штатовцев, которые завязли в джунглях Северного Вьетнама, а стражи Белого дома разгоняли бесконечные антивоенные митинги гневных американцев.

Мартин Лютер Кинг-младший возглавил демонстрантов за гражданские права на марше за принятие Закона об избирательных правах в США.

Скончался антисоветчик и русофоб, а также "коллега" по антигитлеровской коалиции Уинстон Черчилль.

Год нескольких авиакатастроф, как в Союзе, так и в Штатах.

Михаил Александрович Шолохов получил Нобелевскую премию по литературе "За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время".

1905 и 1917-й годы отмечены революционными событиями в Российской империи, начиная с январского "Кровавого воскресенья", через царский Манифест от 17 Октября до подавления Декабрьского вооружённого восстания.

Правда, по восточному гороскопу 1905-й год деревянной змеи наступил только 4 февраля, так что события "Кровавого воскресенья" к нему никак не причастны. А вот будущий нобелевский лауреат писатель М. А. Шолохов родился в том "змеином" году. Отмеченный двумя революциями 17-й — год огненной змеи, а не деревянной.

 

 

 

Уточнения

1965 (ты́сяча девятьсо́т шестьдеся́т пя́тый) год по григорианскому календарю — невисокосный год, начинающийся в пятницу. 

1905 (ты́сяча девятьсо́т пя́тый) год по григорианскому календарю — невисокосный год, начинающийся в воскресенье. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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