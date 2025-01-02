Климатическая катастрофа XIX века: вулкан Заварицкого назван виновником

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

В 1831 году Земля пережила мощнейшее извержение вулкана, которое повлияло на климат планеты: температура снизилась на 1°C, что вызвало массовые неурожаи и голод. Этот "таинственный взрыв" долго оставался безымянным, но исследования команды из Университета Сент-Эндрюс, наконец, дали ответ.

Фото: Wikimedia Commons by Icelandic Meteorological Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Извержение вулкана

Исторические следы катастрофы

Лето 1831 года запомнилось ужасной погодой: проливные дожди, снег на альпийских вершинах и непривычный холод.

"Погода мрачная, словно зима, снег лежит на близлежащих холмах…", — писал композитор Феликс Мендельсон.

Однако идентифицировать вулкан, ставший причиной этих аномалий, было невозможно — до недавнего времени.

Прорыв в науке

Группа исследователей под руководством доктора Уилла Хатчисона провела уникальный анализ микроскопических осколков вулканического пепла, найденных в полярных ледниках. Современные технологии позволили сравнить химический состав этих осколков с образцами из вулканов, собранными десятилетия назад в удалённых регионах.

"Мы смогли выделить пепел размером всего в одну десятую диаметра человеческого волоса, — делится Хатчисон. — Совпадение химических данных стало моментом истинного научного триумфа!"

Курильская разгадка

Ответом оказался вулкан Заварицкого на острове Симушир, входящем в Курильскую гряду. Этот район, ныне стратегический российский военный объект, когда-то был секретной базой для ядерных подводных лодок СССР. Извержение Заварицкого стало одной из самых мощных климатических катастроф XIX века.

Глобальные уроки

Определение источников подобных извержений имеет огромное значение. Это позволяет не только лучше понимать их влияние на климат, но и готовиться к возможным будущим катастрофам.

"Наша работа подчёркивает, как мало мы знаем о таких удалённых регионах и как сложно предсказать следующую катастрофу, — подчёркивает Хатчисон. — Международное сотрудничество станет ключом к борьбе с глобальными последствиями".

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.



Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.

