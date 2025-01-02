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Лёгкие планеты задыхаются: в Амазонии произошло рекордное число пожаров

2:27
Наука

В 2024 году Амазонский лес Бразилии пережил наибольшее количество пожаров за последние 17 лет.

Пожары
Фото: flickr.com by Forest Service, USDA is licensed under https://flickr.com/photos/140082569@N07/28431966447
Пожары

По данным Национального института космических исследований (INPE), спутники зафиксировали 140 328 очагов возгорания — на 42% больше, чем в 2023 году. Это самый высокий показатель с 2007 года, когда было зарегистрировано 186 463 пожара.

Но, несмотря на драматическое увеличение числа пожаров, масштабы вырубки лесов, по предварительным данным, могут оказаться наименьшими за последние годы. В ноябре 2024 года INPE сообщил, что за 12 месяцев до августа 2024 года площадь вырубки уменьшилась более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом, достигнув минимального уровня за девять лет.

Причины и последствия катастрофы

Ситуацию осложняет длительная засуха, которая началась в середине 2023 года. На неё повлияли антропогенные изменения климата и природное явление Эль-Ниньо. Засушливые условия способствовали возникновению гигантских пожаров, но многие из них, по словам экспертов, были подожжены фермерами для расчистки земли под сельское хозяйство.

Дым от пожаров окутал крупнейшие города Бразилии, включая Бразилиа, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Загрязнение воздуха оставалось на высоком уровне неделями, создавая опасные условия для здоровья миллионов людей.

Глобальные угрозы и усилия по сохранению Амазонии

Учёные предупреждают, что дальнейшая вырубка и деградация лесов могут привести Амазонию к точке невозврата, когда она начнёт выделять больше углекислого газа, чем поглощает. Это ускорит глобальное потепление и поставит под угрозу климатическую стабильность планеты.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что сохранение Амазонии — приоритет его правительства. В ноябре 2024 года в городе Белен, расположенном в Амазонии, страна примет климатическую конференцию ООН COP30, что подчеркнёт значимость региона в борьбе с изменением климата.

Уточнения

Амазо́нская ни́зменность (Амазония; порт. bacia do rio Amazonas, исп. cuenca del Amazonas) — самая большая низменность на Земле, расположенная в Южной Америке на большей части бассейна реки Амазонки.

Пожа́р — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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