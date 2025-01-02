Эти клетки старят вас быстрее: учёные открыли их слабое место

Как стареет наш мозг? Исследователи из Института Аллена впервые обнаружили конкретные типы клеток, которые претерпевают значительные изменения с возрастом, а также выявили уникальную "горячую точку", где эти процессы происходят наиболее активно. Эти открытия открывают путь к новым методам терапии, способным замедлить или смягчить старение мозга.
Для анализа использовались новейшие методы одноклеточного секвенирования РНК и продвинутые инструменты картирования мозга. Исследование охватило 1,2 млн клеток мозга мышей разного возраста. Эти данные помогают ученым составить подробную карту изменений, связанных со старением.
Обнаружение "горячей точки" позволяет сконцентрировать усилия на разработке терапии, которая могла бы замедлить старение или предотвратить нейродегенеративные заболевания.
"Если мы сможем улучшить функции этих клеток, возможно, мы замедлим старение," — говорит Хонгкуй Зенг, директор Института Аллена.
Кле́тка (лат. cellula, греч. κύτος) — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов (кроме вирусов, о которых нередко говорят как о неклеточных формах жизни), обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию.
Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.
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