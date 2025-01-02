Эти клетки старят вас быстрее: учёные открыли их слабое место

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Как стареет наш мозг? Исследователи из Института Аллена впервые обнаружили конкретные типы клеток, которые претерпевают значительные изменения с возрастом, а также выявили уникальную "горячую точку", где эти процессы происходят наиболее активно. Эти открытия открывают путь к новым методам терапии, способным замедлить или смягчить старение мозга.

Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Студент проводит наблюдение через микроскоп

Главные открытия

Чувствительные клетки. В ходе исследования были выделены десятки клеточных типов, в основном глиальных клеток — поддерживающих мозг. Среди них особо выделились микроглия, макрофаги, олигодендроциты, танциты и эпендимальные клетки. Эти клетки демонстрировали яркие изменения в экспрессии генов с возрастом. Воспаление и защита нейронов. Стареющий мозг показывает рост активности генов, связанных с воспалением, и снижение активности генов, отвечающих за структуру и функции нейронов. "Горячая точка" в гипоталамусе. Наиболее значимые изменения были зафиксированы рядом с третьим желудочком гипоталамуса. Здесь наблюдается как снижение функций нейронов, так и усиление воспалительных процессов. Эти клетки связаны с обменом веществ, питанием и энергетическим балансом, что позволяет предположить связь между старением мозга, образом жизни и питанием.

Методы исследования

Для анализа использовались новейшие методы одноклеточного секвенирования РНК и продвинутые инструменты картирования мозга. Исследование охватило 1,2 млн клеток мозга мышей разного возраста. Эти данные помогают ученым составить подробную карту изменений, связанных со старением.

Влияние на будущее

Обнаружение "горячей точки" позволяет сконцентрировать усилия на разработке терапии, которая могла бы замедлить старение или предотвратить нейродегенеративные заболевания.

"Если мы сможем улучшить функции этих клеток, возможно, мы замедлим старение," — говорит Хонгкуй Зенг, директор Института Аллена.

Уточнения

Кле́тка (лат. cellula, греч. κύτος) — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов (кроме вирусов, о которых нередко говорят как о неклеточных формах жизни), обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию.



Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

