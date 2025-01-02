Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

В конце декабря небольшая деревня Мукуку в южной части Кении стала местом необычного происшествия: с неба упал металлический объект, который мог быть частью космического ракетоносителя. Это событие сразу привлекло внимание как местных жителей, так и специалистов.

Фото: flickr.com by Andy Dunaway, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Удар

Что произошло?

Обломок, по предварительным данным, оказался металлическим кольцом диаметром около 2,5 метра и весом примерно 500 килограммов. Он рухнул в деревню 30 декабря около 15:00 по местному времени. Местные жители оперативно сообщили о находке властям, что позволило быстро изолировать место падения.

Кенийское космическое агентство (KSA) совместно с другими ведомствами изъяло объект для дальнейшего изучения. Первичный анализ показал, что это, вероятно, разделительное кольцо ракеты-носителя, используемое для разделения ступеней во время запуска. Обычно такие элементы либо сгорают в атмосфере, либо падают в безлюдных местах. Однако в этот раз обломок оказался в населенном районе.

Угроза или случайность?

Специалисты заверяют, что данный случай не представляет опасности для жителей. Однако вопросы о происхождении объекта остаются открытыми. KSA занимается выяснением, какая именно ракета могла быть его источником.

Падения из космоса: это не новость

Космический мусор стал глобальной проблемой, так как количество запусков спутников и ракет увеличивается с каждым годом. Подобные случаи происходили и раньше:

В 2022 году часть капсулы SpaceX Dragon упала на австралийскую ферму. В 2024 году семья из Флориды подала в суд на NASA после того, как металлический обломок повредил их дом. Китай подвергается критике за неконтролируемое падение частей своих ракет Long March на Землю.

Что дальше?

KSA намерено продолжить изучение обломка и возможных рисков, связанных с космическим мусором. Эти исследования помогут предотвратить подобные инциденты в будущем.

Уточнения

Ке́ния (суахили и англ. Kenya [ˈkɛnjə]), официальное название — Респу́блика Ке́ния (суахили Jamhuri ya Kenya, англ. Republic of Kenya) — государство в Восточной Африке.



Под космическим мусором подразумеваются все искусственные объекты и обломки от них в космосе, которые уже неисправны, не функционируют и никогда более не смогут служить никаким полезным целям, но являются опасным фактором воздействия на функционирующие космические аппараты, особенно пилотируемые.

