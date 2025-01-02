Пятна больше Солнца: хаотичная звезда удивила учёных

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

На поверхности звёзд, включая наше Солнце, нередко возникают пятна — темные области, вызванные мощными магнитными полями. Эти пятна, называемые звездными, являются ключом к пониманию внутренней динамики звезды.

Фото: Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest by Viktor Varga & Ádám Radványi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Звезда XX Треугольника

Недавние исследования, посвященные звезде-гиганту XX Треугольника (XX Trianguli), выявили необычную активность, отличную от солнечной.

Гигантские пятна размером с Солнце

XX Треугольника, находящаяся в 630 световых годах от Земли, поразила астрономов своими звездными пятнами. Эти пятна настолько велики, что превышают размеры всего солнечного диска, и их нестабильная природа указывает на хаотичную магнитную динамо звезды. Звезда вращается вокруг своей оси за 24 дня, и пятна, приходя и уходя, вызывают значительные изменения яркости. За это её прозвали "самой пятнистой звездой на небе".

Исследование, растянувшееся на 16 лет

Ученые из Института астрофизики Лейбница и исследовательского центра HUN-REN собрали более 2 000 высококачественных спектров XX Треугольника с помощью телескопа STELLA на Тенерифе. Эти данные, охватывающие период с 2006 по 2022 год, позволили создать 99 временных снимков эволюции пятен на поверхности звезды.

Исследователи обнаружили, что магнитная активность XX Треугольника не подчиняется циклическому характеру, как у нашего Солнца, где пятна появляются в рамках 11-летнего цикла. Причиной стал хаотичный характер магнитной динамо, определяемый движением проводящих материалов внутри звезды.

Новое открытие: сдвиг фотометрического центра

Одно из самых интересных открытий связано с эффектом гигантских пятен на видимое положение звезды. Вместо того чтобы её центр света (фотометрический центр) совпадал с геометрическим центром, пятна смещают его в противоположную сторону. Это вызывает небольшие изменения в положении звезды на небе — до 24 микроарксекунд, что эквивалентно толщине волоса на расстоянии 1 000 км.

Уточнения

Звезда́ — массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.



Пятно — место или область, выделяющиеся по цвету от остальной поверхности, либо запачканное, измазанное чем-нибудь место.

