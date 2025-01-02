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Как учёные научились предсказывать мутации вирусов

2:50
Наука

Исследователи представили инновационный метод, который позволяет в реальном времени отслеживать появление новых, более заразных штаммов вирусов и бактерий.

Вирусы
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MERS_Virus_Particles_(42906595955).jpg by NIAID
Вирусы

Это открытие может сыграть ключевую роль в борьбе с инфекционными заболеваниями, включая грипп, COVID, коклюш и туберкулёз.

Как работает метод?

Подход основан на анализе генетических данных, полученных из образцов, взятых у инфицированных людей. Используя секвенирование ДНК, метод выявляет изменения в геноме патогенов, позволяя:

  • Автоматически находить штаммы, устойчивые к вакцинам и антибиотикам.
  • Понимать, почему одни варианты распространяются быстрее других.
  • Создавать более эффективные вакцины.

"Наш новый метод позволяет удивительно быстро определить, есть ли в популяции новые передающиеся от человека к человеку варианты патогенов, и его можно использовать для огромного количества бактерий и вирусов", — отмечает доктор Ноэми Лефранк из Кембриджского университета.

Преимущества подхода

  1. Объективность. Метод автоматически выявляет новые варианты на основе генетических изменений и скорости их распространения.
  2. Широкий спектр применения. Он подходит для анализа различных патогенов, включая редкие или малоизученные.
  3. Доступность. Для анализа требуется минимальное количество образцов, что делает метод особенно полезным для стран с ограниченными ресурсами.
    Тестирование на практике

Методику проверили на бактериях Bordetella pertussis, вызывающих коклюш. Благодаря этому подходу были обнаружены три новых варианта, которые ранее не фиксировались.

Также исследование Mycobacterium tuberculosis выявило два штамма туберкулёза, устойчивых к антибиотикам.

"Новый метод оказался своевременным для борьбы с возбудителем коклюша, который требует усиленного контроля, учитывая его возвращение во многих странах", — подчёркивает профессор Сильвен Бриссе из Института Пастера.

Глобальная перспектива

Метод может стать важным элементом систем мониторинга инфекционных заболеваний. Во время пандемии COVID быстрые изменения вируса привели к появлению новых вариантов, таких как "Омикрон".

Благодаря новому подходу правительства смогут быстрее реагировать на угрозы, создавая более эффективные стратегии борьбы.

"Если мы увидим быстрое распространение устойчивого к антибиотикам штамма, то сможем изменить антибиотик, который назначают заражённым людям, чтобы ограничить распространение этого штамма", — добавляет профессор Хенрик Салье из Кембриджского университета.

Уточнения

Инфекцио́нные заболева́ния — группа заболеваний, вызываемых проникновением в организм патогенных (болезнетворных) микроорганизмов, вирусов и прионов. Для того, чтобы патогенный микроб вызвал инфекционное заболевание, он должен обладать вирулентностью (ядовитостью; лат. virus — яд), то есть способностью преодолевать сопротивляемость организма и проявлять токсическое действие.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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