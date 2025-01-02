Луна и космос: новые миссии и редкие явления 2025 года

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2025 году нас ждут 12 полных лун, среди которых три суперлуния и два впечатляющих лунных затмения.

Фото: https://www.flickr.com/photos/neutronboy/6979508046/ by https://www.flickr.com/people/34043089@N00, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Луна

Несмотря на то, что ночь полнолуния не лучшая для детального наблюдения за лунной поверхностью, восход полной Луны остаётся зрелищем, которое трудно превзойти.

Уникальные полнолуния и суперлуния

У каждого полнолуния есть своё название, уходящее корнями в сельскохозяйственные традиции. В 2025 году мы увидим:

Три суперлуния, когда Луна максимально прибли

Два полных лунных затмения, первое из которых с 2022 г

Мартовское затмение (13-14 марта) продлится 65 минут. Луна окрасится в красновато-оранжевый цвет, что лучше всего будет видно в Америке. Сентябрьское затмение (7-8 сентября) продлится 82 минуты.

Лунная программа «Артемида»

Осенью 2025 года Луна снова окажется в центре внимания благодаря миссии NASA «Артемида-2». Это будет первое с 1972 года пилотируемое путешествие вокруг Луны.

Четыре астронавта проведут 10 дней на орбите спутника, а уже в 2026 году «Артемида-3» доставит двух астронавтов на поверхность Луны.

Уточнения

Суперлу́ние — явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты. Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно. Термин «суперлуние» имеет астрологическое происхождение и не имеет точного астрономического определения.

