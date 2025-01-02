Луна и космос: новые миссии и редкие явления 2025 года

В 2025 году нас ждут 12 полных лун, среди которых три суперлуния и два впечатляющих лунных затмения.
Несмотря на то, что ночь полнолуния не лучшая для детального наблюдения за лунной поверхностью, восход полной Луны остаётся зрелищем, которое трудно превзойти.
Уникальные полнолуния и суперлуния
У каждого полнолуния есть своё название, уходящее корнями в сельскохозяйственные традиции. В 2025 году мы увидим:
Мартовское затмение (13-14 марта) продлится 65 минут. Луна окрасится в красновато-оранжевый цвет, что лучше всего будет видно в Америке. Сентябрьское затмение (7-8 сентября) продлится 82 минуты.
Лунная программа «Артемида»
Осенью 2025 года Луна снова окажется в центре внимания благодаря миссии NASA «Артемида-2». Это будет первое с 1972 года пилотируемое путешествие вокруг Луны.
Четыре астронавта проведут 10 дней на орбите спутника, а уже в 2026 году «Артемида-3» доставит двух астронавтов на поверхность Луны.
Суперлу́ние — явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты. Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно. Термин «суперлуние» имеет астрологическое происхождение и не имеет точного астрономического определения.
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