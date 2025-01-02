Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проезд в общественном транспорте Москвы подорожал
Путешествие с питомцем: ФПК упростили правила перевозки
Этот вкусный продукт улучшит пищеварение и укрепит иммунитет
Россиян снова шокировали! Вот как изменятся цены на курорты Турции в 2025 году
Как спасти треснувшее стекло за минуту: секрет, который вас удивит
Почему искусственное мясо может быть не так безопасно, как кажется
Секреты цветения орхидей: температура, свет и полив
Внимание на расческу: возможные причины из-за которых портятся и выпадают волосы
Какие страны лидируют по приросту золотовалютных резервов

Луна и космос: новые миссии и редкие явления 2025 года

1:32
Наука

В 2025 году нас ждут 12 полных лун, среди которых три суперлуния и два впечатляющих лунных затмения.

Луна
Фото: https://www.flickr.com/photos/neutronboy/6979508046/ by https://www.flickr.com/people/34043089@N00, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Луна

Несмотря на то, что ночь полнолуния не лучшая для детального наблюдения за лунной поверхностью, восход полной Луны остаётся зрелищем, которое трудно превзойти.

Уникальные полнолуния и суперлуния

У каждого полнолуния есть своё название, уходящее корнями в сельскохозяйственные традиции. В 2025 году мы увидим:

  • Три суперлуния, когда Луна максимально прибли
  • Два полных лунных затмения, первое из которых с 2022 г

Мартовское затмение (13-14 марта) продлится 65 минут. Луна окрасится в красновато-оранжевый цвет, что лучше всего будет видно в Америке. Сентябрьское затмение (7-8 сентября) продлится 82 минуты. 

Лунная программа «Артемида»

Осенью 2025 года Луна снова окажется в центре внимания благодаря миссии NASA «Артемида-2». Это будет первое с 1972 года пилотируемое путешествие вокруг Луны.

Четыре астронавта проведут 10 дней на орбите спутника, а уже в 2026 году «Артемида-3» доставит двух астронавтов на поверхность Луны.

Уточнения

Суперлу́ние — явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты. Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно. Термин «суперлуние» имеет астрологическое происхождение и не имеет точного астрономического определения.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира
Наука и техника
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира Аудио 
Ветеринар рассказал, можно ли целовать домашних животных
Домашние животные
Ветеринар рассказал, можно ли целовать домашних животных Аудио 
Настя Ивлеева показала, как отпраздновала Новый год с мужем
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, как отпраздновала Новый год с мужем Аудио 
Популярное
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника

Певица Ани Лорак показала семейные снимки с празднования Нового года.

Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира
Неожиданный ингредиент для сияющей кожи прямо с вашей кухни
Неожиданный ингредиент для сияющей кожи прямо с вашей кухни
Последние материалы
Секреты цветения орхидей: температура, свет и полив
Внимание на расческу: возможные причины из-за которых портятся и выпадают волосы
Какие страны лидируют по приросту золотовалютных резервов
Как приготовить идеальное ризотто? Кулинарные советы
Лобовое стекло больше не запотеет: простой трюк
Как уникальное положение Земли влияет на жизнь
Пять бюджетных поездок на январские выходные
Сало: источник витаминов или угроза для здоровья
В ещё одной стране ЕС забили тревогу из-за прекращения транзита газа через Украину
Правила гигиены щенков. Из чего должен состоять уход?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.