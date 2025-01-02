На юг и обратно: неожиданные маршруты древних народов

Учёные представили метод Twigstats, позволяющий глубже изучить генетические связи между народами Европы.
Используя его, исследователи раскрыли удивительные детали миграций, о которых раньше можно было только догадываться.
Ещё в начале первого тысячелетия германоязычные племена начали масштабные переселения на юг из Северной Германии и Скандинавии. Этот вывод подтверждён не только историческими текстами, но и генетическими данными.
Исследователи обнаружили, что у жителей южной Германии, Италии, Польши, Словакии и даже Британии того времени были общие скандинавские предки. В одном из анализов ДНК найдено даже 100-процентное совпадение со скандинавской родословной.
Позднее, в конце железного века (300-800 годы н. э.), волна миграции направилась в обратную сторону — из Центральной Европы в Скандинавию. Это движение оставило следы в генетике жителей южной Скандинавии эпохи викингов.
Зубной анализ показал, что пришедшие из Центральной Европы люди оседали на островах вроде шведского Эланда и становились их коренными жителями.
Интересно, что следы скандинавских миграций обнаружены и в Британии, причём задолго до эпохи викингов. ДНК человека, жившего в Йорке во 2-4 веках, показала 25% скандинавских предков.
Это свидетельствует о присутствии выходцев из Скандинавии ещё в римский период, когда Британия была частью империи.
Во время экспансии викингов (800-1050 годы н. э.) смешение местных и скандинавских генов стало заметным по всей Европе. Например, исследователи нашли жителей Восточной Европы (Украина, Россия) с предками из Швеции, а также британцев, чьи корни уходят в Данию.
Анализы массовых захоронений викингов в Британии подтвердили, что многие погибшие воины были выходцами из Скандинавии.
Эпоха викингов — период раннего Средневековья с VIII по XI века. В этот период жители Скандинавии, известные в Европе как норманны или викинги, совершали набеги на сопредельные государства, устанавливали торговые отношения с государствами Ближнего Востока и Средней Азии и расселялись на широком пространстве от Восточной Европы до Северной Америки и Гренландии.
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