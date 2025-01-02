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Загадочный огненный шар над Калифорнией: что это было

2:00
Наука

2 апреля огненный шар озарил ночное небо над Лос-Анджелесом и южной Калифорнией, вызвав волну домыслов.

Гибрид астероида и кометы
Фото: livescience.com by William Gonzalez Sierra, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гибрид астероида и кометы

Это оказался не метеор и не НЛО, а фрагменты китайского космического корабля "Шэньчжоу-15", который неконтролируемо вошёл в атмосферу.

Это событие не только подняло вопрос о безопасности космического мусора, но и вдохновило учёных на новые исследования.

Космический мусор под контролем сейсмометров

Астрономы подтвердили, что обломки корабля вызвали звуковые волны, которые были зафиксированы сейсмометрами по всему Лос-Анджелесскому бассейну. Используя эти данные, исследователи смогли восстановить траекторию полёта обломков. Этот метод позволяет отслеживать приближающиеся объекты даже без визуального наблюдения.

"Мне неизвестны другие работы, в которых сейсмические измерения использовались бы для отслеживания космического мусора", — отметил планетолог Бенджамин Фернандо из Университета Джонса Хопкинса, ведущий исследователь.

Растущая угроза из космоса

С ростом числа космических миссий увеличивается и количество обломков, падающих на Землю. Это явление представляет угрозу для жизни людей и имущества. Камеры и радары хороши, но сейсмометры эффективнее фиксируют слабые сигналы в безлюдных местах.

Новый подход к защите Земли

Сейсмические данные помогают не только фиксировать траекторию, но и определять размеры и скорость обломков. Этот метод также может помочь предсказать, попадут ли они в населённый регион. Однако задача усложняется из-за изменчивых погодных условий, влияющих на звуковые волны.

"Это сложная, но важная задача для прикладных исследований", — считает вулканолог Кэтлин Макки.

Хотя методика ещё требует доработки, она открывает новые возможности для контроля космического мусора.

Уточнения

Сейсмо́граф (от др.-греч. σεισμός — землетрясение и др.-греч. γράφω — записывать) — средство измерения и регистрации колебаний, создаваемых столкновениями подземных плит. Применяется в сейсмологии. Синонимы — сейсмоскоп, сейсмометр.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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