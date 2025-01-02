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Названы самые ожидаемые космические миссии в 2025 году

2:40
Наука

2025 год обещает быть насыщенным на удивительные события в мире космических исследований. От миссий к Луне до исследования астероидов — готовьтесь к открытиям, которые расширят наше представление о Вселенной.

Земля
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Земля

Лунные миссии: Blue Ghost 1 и Intuitive Machines

В январе 2025 года Firefly Aerospace из Техаса отправит на Луну миссию "Ghost Riders in the Sky". Лунный модуль Blue Ghost 1 доставит 10 научных инструментов NASA к вулканическому региону Mons Latreille. В течение 14 земных дней аппарат будет изучать лунный реголит, взаимодействие солнечного ветра и магнитного поля Земли с поверхностью Луны, а также запечатлеет закат.

Следом, в феврале, Intuitive Machines планирует высадить свой аппарат IM-2 на южном полюсе Луны. Цель миссии — изучение летучих соединений реголита и картирование водных залежей с помощью мини-спутника Lunar Trailblazer. Эти данные важны для будущих высадок программы Artemis.

Эксперимент SpaceX: заправка в космосе

В марте SpaceX проведёт уникальный тест по передаче топлива между двумя кораблями Starship на орбите. Этот шаг критически важен для разработки системы доставки грузов на Луну и Марс. Успех теста ускорит реализацию миссий NASA к Луне, запланированных на 2027 год.

Первая совместная миссия NASA и ISRO

Весной 2025 года NASA и Индийская организация космических исследований (ISRO) запустят спутник для мониторинга изменений земной поверхности. Миссия NISAR с помощью радиолокаторов будет отслеживать даже минимальные движения земной коры, предупреждая о возможных извержениях и землетрясениях.

Тайны Марса: запуск миссии ESCAPADE

После задержки в 2024 году NASA отправит к Марсу два спутника — Blue и Gold. Они изучат, как Марс потерял свою атмосферу, наблюдая за взаимодействием плазмы и магнитных полей. Запуск состоится весной 2025 года.

Прощание с Juno

К сентябрю NASA завершит миссию Juno. Аппарат, изучавший Юпитер с 2016 года, сгорит в атмосфере гиганта, избегая риска загрязнения спутника Европа, где может существовать жизнь.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

2025 (две ты́сячи два́дцать пя́тый) год по григорианскому календарю — невисокосный год, начинающийся в среду.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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