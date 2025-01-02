Эти батареи не горят: революционное решение проблемы лития

Исследователи из DGIST (Корейский институт науки и технологий) под руководством доктора Ким Чжэ Хёна разработали инновационную литий-металлическую батарею.
Благодаря использованию трёхслойного твердого полимерного электролита, она обладает улучшенной огнестойкостью и увеличенным сроком службы, что открывает широкие возможности для применения в электромобилях и крупных системах хранения энергии.
Обычные батареи на основе твердого полимерного электролита страдают от структурных ограничений. Они плохо контактируют с электродами и не решают проблему образования дендритов — микроскопических "деревьев" из лития, которые возникают при многократных циклах зарядки и разрядки. Дендриты разрушают соединения внутри батареи, повышая риск возгорания и взрывов.
Исследователи создали трёхслойный электролит, где каждая часть выполняет уникальную функцию:
Эти слои совмещают жёсткий центральный слой для прочности и мягкие внешние поверхности для идеального контакта с электродами.
Новая батарея показала потрясающие результаты: она сохранила 87,9% производительности после 1000 циклов зарядки-разрядки. Для сравнения, традиционные батареи обычно теряют до 30% своих характеристик за это время. Кроме того, в случае возгорания она способна сама себя тушить, что делает её значительно безопаснее.
Эта технология подходит для самых разных устройств — от смартфонов и носимой электроники до электромобилей и крупных систем хранения энергии.
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