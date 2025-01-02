Пять килограммов науки на борту: NASA создаёт идеальный дрон для Марса

В 2021 году Ingenuity совершил первый полёт на другой планете, доказав, что воздухоплавание на Марсе возможно. Теперь NASA представило рендер нового аппарата — Mars Chopper, способного совершить революцию в изучении Марса и других миров.
Ingenuity, доставленный на Марс в 2020 году с миссией Perseverance, стал пионером марсианских полётов. В первый раз он поднялся на 3 метра над поверхностью 19 апреля 2021 года. За 60 успешных полётов этот небольшой аппарат доказал эффективность воздушной разведки на планетах с разреженной атмосферой.
Mars Chopper — это аппарат следующего поколения, размером с внедорожник, оснащённый шестью роторами. Он способен не только обследовать местность, но и выполнять научные задачи. Его грузоподъёмность достигает 5 кг, а дальность полёта — до 3 км.
Эта разработка позволит проводить картографирование, анализ почвы и даже поддерживать будущие пилотируемые миссии.
Плотность атмосферы на Марсе составляет менее 1% от земной, что требует уникальных решений для создания подъёмной силы. Mars Chopper, благодаря новому дизайну, справляется с этими задачами, оставаясь устойчивым к пылевым бурям.
Mars Chopper станет ключевым инструментом в исследованиях других планет с твёрдой поверхностью. Его разработка — это шаг к облегчению работы наземных аппаратов и будущих астронавтов.
Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.
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