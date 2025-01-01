Вулканы Франции скрывают миллиарды: золото буквально под ногами

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Мир геологии на пороге революции: открытие, объясняющее, как золото добирается до поверхности Земли, обещает изменить подход к добыче драгоценных металлов.

Фото: flickr.com by U.S. Geological Survey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вулкан

Международная команда исследователей, включая специалистов из Университета Мичигана, создала уникальную модель, раскрывающую механизм перемещения золота из глубин земного мантийного слоя в верхние магматические породы.

Как работает новая модель?

Впервые разработанный термодинамический метод моделирования позволяет детально понять, как золото перемещается из глубин Земли к вулканическим и магматическим породам. Используя лабораторные симуляции экстремальных условий, в которых формируется магма, исследователи смогли применить свои выводы к естественным процессам. Эти данные могут существенно упростить поиски новых месторождений и улучшить технологию добычи.

Зоны субдукции — ключ к разгадке

Одним из ключевых элементов исследования стали зоны субдукции — места, где одна тектоническая плита погружается под другую. Магма, образующаяся в этих регионах, поднимается к поверхности, неся с собой богатые серой флюиды, которые способствуют образованию золотоносных пород. Особенно активно эти процессы происходят в районе Тихоокеанского огненного кольца, где многочисленные вулканы свидетельствуют о движении тектонических плит.

Франция — центр международного сотрудничества

Франция активно участвует в исследовании золотых месторождений, сотрудничая с Китаем, Австралией и Швейцарией. Ожидается, что французский опыт в геологии откроет новые перспективы для всей отрасли.

Золотой потенциал вулканов Франции

Недавние открытия открывают перспективы для регионов с активной вулканической деятельностью, таких как Реюньон и Мартиника. Геологи предполагают, что под этими островами скрыты крупные месторождения золота, которые могут достигать стоимости в несколько миллиардов евро. Их разработка способна дать импульс местной экономике и укрепить позиции Франции в золотодобывающей отрасли.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.



Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.

