Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Третий ребёнок — больше льгот: сумма вычета выросла до 6 тысяч рублей
Признаки заражения нематодами: как распознать вредителя на ранних стадиях?
199 зарплат за квартиру: Эта страна — лидер по недоступности жилья в Европе
Оздоровительный туризм в Великобритании — где можно остановиться
Рецепты домашних масок для сияющей и здоровой кожи
Золотые руки мастера смогут провести ремонт этой поломки двигателя
Лёгкий салат с краснокочанной капустой: вкусно и полезно
Ида Галич раскрыла тайну своей личной жизни
Как сбалансировать уровень холестерина?

Вулканы Франции скрывают миллиарды: золото буквально под ногами

2:16
Наука

Мир геологии на пороге революции: открытие, объясняющее, как золото добирается до поверхности Земли, обещает изменить подход к добыче драгоценных металлов.

Вулкан
Фото: flickr.com by U.S. Geological Survey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вулкан

Международная команда исследователей, включая специалистов из Университета Мичигана, создала уникальную модель, раскрывающую механизм перемещения золота из глубин земного мантийного слоя в верхние магматические породы.

Как работает новая модель?

Впервые разработанный термодинамический метод моделирования позволяет детально понять, как золото перемещается из глубин Земли к вулканическим и магматическим породам. Используя лабораторные симуляции экстремальных условий, в которых формируется магма, исследователи смогли применить свои выводы к естественным процессам. Эти данные могут существенно упростить поиски новых месторождений и улучшить технологию добычи.

Зоны субдукции — ключ к разгадке

Одним из ключевых элементов исследования стали зоны субдукции — места, где одна тектоническая плита погружается под другую. Магма, образующаяся в этих регионах, поднимается к поверхности, неся с собой богатые серой флюиды, которые способствуют образованию золотоносных пород. Особенно активно эти процессы происходят в районе Тихоокеанского огненного кольца, где многочисленные вулканы свидетельствуют о движении тектонических плит.

Франция — центр международного сотрудничества

Франция активно участвует в исследовании золотых месторождений, сотрудничая с Китаем, Австралией и Швейцарией. Ожидается, что французский опыт в геологии откроет новые перспективы для всей отрасли.

Золотой потенциал вулканов Франции

Недавние открытия открывают перспективы для регионов с активной вулканической деятельностью, таких как Реюньон и Мартиника. Геологи предполагают, что под этими островами скрыты крупные месторождения золота, которые могут достигать стоимости в несколько миллиардов евро. Их разработка способна дать импульс местной экономике и укрепить позиции Франции в золотодобывающей отрасли.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Шоу-бизнес
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год Аудио 
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью Аудио 
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира
Наука и техника
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира Аудио 
Популярное
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие

Ровер Curiosity нашёл на Марсе нечто неожиданное: чистая кристаллическая сера под камнем может рассказать о прошлом планеты больше, чем мы думали.

Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Неожиданный ингредиент для сияющей кожи прямо с вашей кухни
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Почему дворники авто начинают скрипеть и как с этим бороться
Ветеринар рассказал, можно ли целовать домашних животных
Дима Билан заказал себе Снегурочку за полторы тысячи рублей и показал, что из этого вышло
Дима Билан заказал себе Снегурочку за полторы тысячи рублей и показал, что из этого вышло
Последние материалы
Как сделать стильный коврик для дома своими руками: три простых способа
Почему поезд лучше самолёта — мнение туристки
Тунец под шубой — новый взгляд на любимую Шубу
Как опытные тренеры наращивают мышцы: хитрости и упражнения
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Самые стильные стрижки и укладки 2025 года
Альтернативы окучиванию картофеля: стоит ли от него отказываться?
Натуральные секреты для декабриста: улучшите цветение с помощью полива
Как избавиться от жира на животе: 6 проверенных шагов
Без газа, но со светом: Молдавия закрыла свои потребности 1 января
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.