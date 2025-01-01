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Тень пепла над планетой: один вулкан может разрушить наш мир

2:15
Наука

Мир под угрозой: вероятность вулканического суперизвержения в этом столетии составляет 1 к 6. Такое событие способно не только разрушить города, но и глобально изменить климат, как это произошло в 1815 году после извержения Тамборы. Тогда год вошел в историю как "год без лета" — температура упала, урожаи были уничтожены, а мир охватила волна голода и эпидемий.

Везувий
Фото: http://www.van-ham.com/ by attributed to many people to Camillo de Vito (fl. 1819 -? in Naples), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Везувий

Что такое суперизвержение?

Суперизвержение — это колоссальное выбросы пепла и серного диоксида в атмосферу. Эти частицы блокируют солнечный свет, вызывая понижение температуры. Например, извержение Тамборы снизило глобальную температуру на 1°C, что вызвало сбои в сельском хозяйстве и массовый голод. Сегодня около 800 миллионов человек живут вблизи активных вулканов, что делает возможные последствия еще более катастрофическими.

Чем это опасно для современного мира?

Сегодняшняя плотность населения и глобальное потепление увеличивают уязвимость. Даже небольшой спад температуры может привести к провалу урожаев и многомиллиардным потерям. Ученые считают, что подобное извержение может нанести ущерб мировой экономике в размере 3,6 триллиона долларов только за первый год.

Какие вулканы представляют угрозу?

Одним из самых опасных вулканов является Кампи Флегрей в Италии, который угрожает миллионам жителей Неаполя. Также под пристальным вниманием ученых находится Йеллоустоун в США, известный своим огромным потенциалом.

Можно ли подготовиться?

На сегодняшний день у человечества нет конкретного плана на случай вулканического суперизвержения. Ученые подчеркивают, что такие катастрофы неизбежны, если не будут разработаны меры по их предотвращению. Пока остается лишь наблюдать за вулканами и анализировать их активность, чтобы хотя бы минимизировать потери.

"Такие события изменяют климат временно, но их последствия для людей остаются навсегда", — подчеркивают эксперты.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

Вулканический пепел — один из продуктов измельчения магмы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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