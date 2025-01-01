Проблемы с Windows 11 24H2: инструкция по восстановлению предыдущей версии

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Вы обновились до Windows 11 24H2, но столкнулись с проблемами? К счастью, даже если срок для возврата к предыдущей версии истёк, есть способ вернуться на Windows 11 23H2. Microsoft больше не предлагает официальный доступ к образу этой версии, но вы всё ещё можете восстановить её с помощью нескольких шагов. Вот как это сделать.

Фото: GoodFon.com by Microsoft, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Компьютер с Windows

Почему обновление может быть проблемой

Обновившись до Windows 11 24H2, вы могли обнаружить, что новая версия содержит ошибки, которые мешают работе вашего компьютера. В первые 10 дней после обновления вы можете легко вернуться к предыдущей версии через настройки системы. Однако если этот срок истёк, вам придётся воспользоваться другими методами.

Шаг 1: Скачайте файл ESD Windows 11 23H2

Для начала необходимо скачать файл ESD (Electronic Software Distribution), используемый Microsoft для установки и обновлений системы. Этот файл содержит все данные, необходимые для создания образа Windows 11 23H2.

Шаг 2: Загрузите Dism++ для конвертации

Файл ESD необходимо преобразовать в ISO-образ. Для этого скачайте бесплатную утилиту Dism++ с графическим интерфейсом. После загрузки распакуйте архив и запустите файл Dism++x64.

Примите пользовательское соглашение. В меню слева выберите Утилиты → Инструменты → ESD к ISO. Укажите путь к скачанному файлу ESD и выберите папку для сохранения ISO-файла.

После завершения конвертации утилита уведомит вас о завершении процесса.

Шаг 3: Создайте загрузочную USB-накопитель

С полученным ISO-файлом создайте загрузочную USB-флешку:

Используйте инструменты, такие как Rufus, чтобы записать ISO на флешку.

Убедитесь, что она сделана загрузочной.

Перезагрузите компьютер, выбрав загрузку с USB, и выполните установку Windows 11 23H2.

Итог

Теперь вы можете вернуться к стабильной версии Windows 11 23H2, несмотря на недоступность официального ISO-образа. Следуйте этим шагам, чтобы восстановить комфортную работу вашего устройства.

Уточнения

Windows (с англ. — «окна», сокр. Win) — группа семейств коммерческих проприетарных операционных систем корпорации Microsoft, ориентированных на управление с помощью графического интерфейса.



Компью́тер (англ. computer, МФА: [kəmˈpjuː.tə(ɹ)] — «вычислитель», от лат. computare — считать, вычислять) — функциональное устройство, способное выполнять значительный объём вычислений, включая многочисленные арифметические и логические операции, без прямого вмешательства человека.

