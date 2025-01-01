Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем привлекает зимний отдых в Азербайджане
Лада Нива Легенд и Спорт: что нового в культовом внедорожнике
Добавьте это в куриный фарш: результат превзойдёт ожидания
Избегайте утренней пробежки натощак: важные нюансы
Слоновая птица: чьи яйца не знали конкурентов по размерам
Садальского возмутил снос памятника Владимиру Высоцкому
Цветущая герань до заморозков: что делать, чтобы цветы радовали дольше
Важные советы по выбору обуви для здоровья стоп и позвоночника
Прорыв в лечении болезни Альцгеймера: что обнаружили учёные

Проблемы с Windows 11 24H2: инструкция по восстановлению предыдущей версии

2:35
Наука

Вы обновились до Windows 11 24H2, но столкнулись с проблемами? К счастью, даже если срок для возврата к предыдущей версии истёк, есть способ вернуться на Windows 11 23H2. Microsoft больше не предлагает официальный доступ к образу этой версии, но вы всё ещё можете восстановить её с помощью нескольких шагов. Вот как это сделать.

Компьютер с Windows
Фото: GoodFon.com by Microsoft, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Компьютер с Windows

Почему обновление может быть проблемой

Обновившись до Windows 11 24H2, вы могли обнаружить, что новая версия содержит ошибки, которые мешают работе вашего компьютера. В первые 10 дней после обновления вы можете легко вернуться к предыдущей версии через настройки системы. Однако если этот срок истёк, вам придётся воспользоваться другими методами.

Шаг 1: Скачайте файл ESD Windows 11 23H2

Для начала необходимо скачать файл ESD (Electronic Software Distribution), используемый Microsoft для установки и обновлений системы. Этот файл содержит все данные, необходимые для создания образа Windows 11 23H2.

Шаг 2: Загрузите Dism++ для конвертации

Файл ESD необходимо преобразовать в ISO-образ. Для этого скачайте бесплатную утилиту Dism++ с графическим интерфейсом. После загрузки распакуйте архив и запустите файл Dism++x64.

  1. Примите пользовательское соглашение.
  2. В меню слева выберите Утилиты → Инструменты → ESD к ISO.
  3. Укажите путь к скачанному файлу ESD и выберите папку для сохранения ISO-файла.

После завершения конвертации утилита уведомит вас о завершении процесса.

Шаг 3: Создайте загрузочную USB-накопитель

С полученным ISO-файлом создайте загрузочную USB-флешку:

  • Используйте инструменты, такие как Rufus, чтобы записать ISO на флешку.
  • Убедитесь, что она сделана загрузочной.
  • Перезагрузите компьютер, выбрав загрузку с USB, и выполните установку Windows 11 23H2.

Итог

Теперь вы можете вернуться к стабильной версии Windows 11 23H2, несмотря на недоступность официального ISO-образа. Следуйте этим шагам, чтобы восстановить комфортную работу вашего устройства.

Уточнения

Windows (с англ. — «окна», сокр. Win) — группа семейств коммерческих проприетарных операционных систем корпорации Microsoft, ориентированных на управление с помощью графического интерфейса.

Компью́тер (англ. computer, МФА: [kəmˈpjuː.tə(ɹ)] — «вычислитель», от лат. computare — считать, вычислять) — функциональное устройство, способное выполнять значительный объём вычислений, включая многочисленные арифметические и логические операции, без прямого вмешательства человека.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Дима Билан заказал себе Снегурочку за полторы тысячи рублей и показал, что из этого вышло
Шоу-бизнес
Дима Билан заказал себе Снегурочку за полторы тысячи рублей и показал, что из этого вышло Аудио 
На дне океана найдено нечто удивительное: как это меняет наше понимание динозавров
Наука и техника
На дне океана найдено нечто удивительное: как это меняет наше понимание динозавров Аудио 
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Авто
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели Аудио 
Популярное
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие

Ровер Curiosity нашёл на Марсе нечто неожиданное: чистая кристаллическая сера под камнем может рассказать о прошлом планеты больше, чем мы думали.

Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Неожиданный ингредиент для сияющей кожи прямо с вашей кухни
Неожиданный ингредиент для сияющей кожи прямо с вашей кухни
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Почему дворники авто начинают скрипеть и как с этим бороться
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Ветеринар рассказал, можно ли целовать домашних животных
Дима Билан заказал себе Снегурочку за полторы тысячи рублей и показал, что из этого вышло
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Последние материалы
Почему творог с вареньем может навредить вашему здоровью
Откуда берётся тля? Разбираемся в источниках вредителей на участке
Как сделать макияж, чтобы румяна продержались весь день: 5 проверенных советов
Почему россияне пока не спешат выбирать Турцию для отдыха
15 важнейших витаминов для женщин и продукты, которые их содержат
Технологические компании потратили миллиарды долларов на ИИ в 2024 году
Дорожный стресс-тест: пять способов заставить водителя сзади держать дистанцию
Печенье с шоколадом и апельсином: быстро, просто и невероятно вкусно
Прохор Шаляпин рассказал о планах на новогодние каникулы
Белые медведи Чукотского моря под угрозой из-за патогенов и потепления климата
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.