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Космический рассвет: как зажигались первые звёзды

3:02
Наука

Когда мы говорим о начале Вселенной, как часто мы задумываемся о первых звёздах, которые зажглись после Большого взрыва? Астрономы сделали ошеломительное открытие, определив, что эти первопроходцы ярко светили всего через 180 миллионов лет после этого события. Эта информация не только интересна, но и меняет наше понимание о том, как и когда формировались звёзды.

Гибрид астероида и кометы
Фото: livescience.com by William Gonzalez Sierra, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гибрид астероида и кометы

Астрономы давно подозревали, что рассвет звёзд произошёл значительно раньше, чем считалось ранее. До этого момента считалось, что самые старые звезды образовались около 400 миллионов лет после Большого взрыва. Однако новое исследование, проведённое учеными, подтверждает более раннюю дату и открывает новые горизонты в изучении космоса.

"Это расширяет наши представления о том, когда и как формировались звёзды в более ранние периоды существования Вселенной", — отмечает ведущий автор исследования, астроном из Школы изучения Земли и космоса Университета штата Аризона.

Эти древние звёзды, образовавшиеся из водорода и гелия, стали основой для последующего рождения новых звёзд и, в конечном итоге, тяжёлых элементов, из которых состоят планеты, включая Землю.

Сигнал, обнаруженный исследователями, оказался неожиданно мощным. Это может означать, что между тёмной материей и "обычной" материей, из которой состоит всё вокруг нас, происходят взаимодействия, о которых ранее не догадывались.

Чтобы обнаружить следы ранних звёзд, учёные использовали новый подход, исследуя изменения в космическом фоновом излучении, которое остаётся после Большого взрыва. Они построили радиотелескоп и установили его в зоне с минимальным радиоизлучением, чтобы избежать помех от других источников.

Обнаружение сигнала стало серьёзной технической задачей.

"Источники шума могут быть в 10 000 раз ярче сигнала. Это всё равно что оказаться в эпицентре урагана и пытаться услышать взмах крыла колибри", — говорит один из финансирующих проект ученых.

Но несмотря на все сложности, команда смогла зафиксировать крошечный всплеск на определённой частоте.

Сигнал, который они получили, был более интенсивным, чем ожидалось. Это может означать, что звёзды в то время могли быть более яркими или водород был значительно холоднее. Исследователи предполагают, что тёмная материя может играть роль в этом процессе, охлаждая газ и создавая условия для формирования первых звёзд.

Подтверждение этих находок станет следующим шагом в исследовании ранней Вселенной. Учёные надеются, что другие исследовательские группы смогут обнаружить аналогичные сигналы, что позволит извлечь ещё больше информации о первых звёздах и их свойствах.

Уточнения

Звезда́ — массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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