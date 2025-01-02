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Как гренландские киты останавливают старение: удивительное открытие

1:30
Наука

Гренландские киты, считающиеся долгожителями среди млекопитающих, удивили учёных новыми открытиями. Исследования показывают, что их продолжительность жизни может быть существенно больше, чем считалось ранее.

Кит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кит

Тайна долгожителей океана

Ранее учёные полагали, что максимальная продолжительность жизни этих китов составляет около 200 лет. Однако недавние данные, основанные на изучении тканей и особенностей их биологии, предполагают, что некоторые особи могут доживать до 300-400 лет.

Как удалось раскрыть секрет

Одним из ключевых факторов стала уникальная способность клеток гренландских китов эффективно восстанавливать ДНК. Это предотвращает накопление повреждений, связанных с возрастом, и замедляет процесс старения.

К тому же, глубоководный образ жизни и низкий уровень метаболизма этих китов способствуют их долголетию. Они подвергаются меньшему воздействию вредных факторов, таких как солнечная радиация и загрязнение, что также увеличивает их шансы на долгую жизнь.

Почему это важно для науки

Понимание механизмов, благодаря которым гренландские киты сохраняют здоровье на протяжении столетий, может помочь разработать новые подходы к борьбе со старением у людей. Исследователи считают, что изучение этих животных откроет новые горизонты в области медицины и генетики.

Уточнения

Киты́ (греч. κῆτος — «морское чудовище») — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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