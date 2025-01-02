Как гренландские киты останавливают старение: удивительное открытие

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Гренландские киты, считающиеся долгожителями среди млекопитающих, удивили учёных новыми открытиями. Исследования показывают, что их продолжительность жизни может быть существенно больше, чем считалось ранее.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кит

Тайна долгожителей океана

Ранее учёные полагали, что максимальная продолжительность жизни этих китов составляет около 200 лет. Однако недавние данные, основанные на изучении тканей и особенностей их биологии, предполагают, что некоторые особи могут доживать до 300-400 лет.

Как удалось раскрыть секрет

Одним из ключевых факторов стала уникальная способность клеток гренландских китов эффективно восстанавливать ДНК. Это предотвращает накопление повреждений, связанных с возрастом, и замедляет процесс старения.

К тому же, глубоководный образ жизни и низкий уровень метаболизма этих китов способствуют их долголетию. Они подвергаются меньшему воздействию вредных факторов, таких как солнечная радиация и загрязнение, что также увеличивает их шансы на долгую жизнь.

Почему это важно для науки

Понимание механизмов, благодаря которым гренландские киты сохраняют здоровье на протяжении столетий, может помочь разработать новые подходы к борьбе со старением у людей. Исследователи считают, что изучение этих животных откроет новые горизонты в области медицины и генетики.

Уточнения

Киты́ (греч. κῆτος — «морское чудовище») — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.

