Как гренландские киты останавливают старение: удивительное открытие

Гренландские киты, считающиеся долгожителями среди млекопитающих, удивили учёных новыми открытиями. Исследования показывают, что их продолжительность жизни может быть существенно больше, чем считалось ранее.
Ранее учёные полагали, что максимальная продолжительность жизни этих китов составляет около 200 лет. Однако недавние данные, основанные на изучении тканей и особенностей их биологии, предполагают, что некоторые особи могут доживать до 300-400 лет.
Одним из ключевых факторов стала уникальная способность клеток гренландских китов эффективно восстанавливать ДНК. Это предотвращает накопление повреждений, связанных с возрастом, и замедляет процесс старения.
К тому же, глубоководный образ жизни и низкий уровень метаболизма этих китов способствуют их долголетию. Они подвергаются меньшему воздействию вредных факторов, таких как солнечная радиация и загрязнение, что также увеличивает их шансы на долгую жизнь.
Понимание механизмов, благодаря которым гренландские киты сохраняют здоровье на протяжении столетий, может помочь разработать новые подходы к борьбе со старением у людей. Исследователи считают, что изучение этих животных откроет новые горизонты в области медицины и генетики.
Киты́ (греч. κῆτος — «морское чудовище») — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.
Певица Ани Лорак показала семейные снимки с празднования Нового года.