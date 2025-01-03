Гормон любви или ключ к нейробиологии?

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Руководитель кафедры поведенческой и молекулярной нейробиологии Регенсбургского университета профессор Инга Нойманн поделилась своими революционными исследованиями об окситоцине в интервью для Genomic Press.

Фото: https://www.flickr.com/photos/timypenburg/5020935650 by Tim Geers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Любовь

В работе раскрывается, как этот нейропептид управляет социальным поведением и эмоциональными реакциями, выходя за рамки упрощённого представления о нем как о "гормоне любви".

Госпожа профессор акцентирует внимание на значимости окситоцина в формировании поведения и изучении психических расстройств.

"Понимание стимулов, динамики и последствий высвобождения окситоцина на разных уровнях, от клеточного до поведенческого, откроет новые горизонты в изучении работы мозга", — отмечает профессор Нойманн.

Её коллеги разработали уникальные подходы к изучению социальной тревожности, включая инновационную мышиную модель, позволяющую анализировать влияние хронического стресса и раннего опыта на социальные паттерны.

Эти исследования открывают перспективы для разработки новых методов лечения таких психических заболеваний, как депрессия, тревожные расстройства и аутизм.

"Мы надеемся, что в будущем окситоцин станет надёжным инструментом для терапии пациентов с устойчивыми к лечению тревожными расстройствами, включая социальную тревожность, а также с аутизмом и шизофренией", — подчёркивает Нойманн.

Работа её группы посвящена изучению роли окситоцина и вазопрессина (АВП) в регуляции социального поведения, что имеет огромные клинические перспективы.

Глядя в будущее, Нойманн задаётся вопросами, которые могут изменить подходы к психиатрической помощи: как можно оптимизировать доставку окситоцина в мозг? Как эпигенетика влияет на расстройства социального поведения? И как эффективно адаптировать результаты исследований на животных к терапии людей?

Уточнения

Окситоцин — нейропептид и пептидный гормон паравентрикулярного и супраоптического ядер гипоталамуса, который транспортируется в заднюю долю гипофиза, где накапливается (депонируется) и выделяется в кровь.

