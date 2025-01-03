Копи царя Соломона никогда не вредили природе

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Исследование, проведённое в Тель-Авивском университете, опровергло популярную гипотезу о том, что древние рудники царя Соломона угрожали здоровью не только работников, но и современных жителей близлежащих регионов.

Фото: Wikimedia Commons by Алекс Шейнгайт. is licensed under Public domain Тимна, Израиль

Учёные доказали, что влияние древней медной промышленности на окружающую среду было минимальным и локализованным.

В ходе работы специалисты изучили места добычи меди в долине Тимна, относящиеся к X веку до н. э., к эпохе библейских царей Давида и Соломона, а также более древние месторождения, возраст которых превышает 1 500 лет.

Геохимический анализ сотен образцов почвы показал, что загрязнение тяжёлыми металлами ограничивалось непосредственной близостью древних плавильных печей.

Например, концентрация свинца — основного загрязнителя металлургии — падала до безопасного уровня уже в нескольких метрах от печей. Для сравнения, допустимый уровень свинца в жилых районах, установленный Агентством по охране окружающей среды США, составляет 200 частей на миллион, тогда как на участках Тимны этот показатель едва превышает 200 частей.

Профессор Эрез Бен-Йосеф, руководитель исследования, подчеркнул, что металлы, образующиеся при плавке, в основном "заперты" в шлаке и отходах, что предотвращает их проникновение в почву и растительность. Это согласуется с результатами исследований в соседнем регионе Вади-Файнан (Иордания), где учёные также нашли минимальные следы загрязнения у древних жителей.

Команда Тель-Авивского университета также провела анализ научной литературы, включая работы 1990-х годов, где утверждалось, что медная промышленность древности вызвала глобальное загрязнение, например, следы меди в ледяных кернах Гренландии. Новое исследование опровергает эти гипотезы: никакого глобального загрязнения, связанного с медной промышленностью Тимны, не обнаружено.

Доцент Омри Ягель, один из авторов работы, отметил, что раньше склонность переносить современные экологические проблемы на прошлое привела к искажению научных данных. Такие выводы часто использовались для привлечения грантов и получения резонанса, но реальных доказательств не имели.

"Мы должны отличать локальные отходы металлургии от глобального загрязнения окружающей среды. Даже при увеличении масштабов металлургической деятельности токсичное влияние на планету стало проблемой лишь с развитием свинцовой промышленности", — заявил он.

Публикация результатов исследования в журнале Scientific Reports by Nature завершает серию работ, доказывающих, что древняя медная промышленность была намного экологичнее, чем считалось ранее.

Уточнения

Тимна - долина Тимна — медные рудники и национальный парк на юге Израиля.



«Копи царя Соломона» (англ. King Solomon's Mines) — викторианский приключенческий роман Генри Райдера Хаггарда (1885), первый из цикла про Аллана Квотермейна.

