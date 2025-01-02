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Новое исследование: связь между кофе, чаем и онкологией

3:00
Наука

Свежие данные, собранные в рамках анализа более десяти исследований, показывают, что регулярное употребление кофе и чая снижает риск развития рака головы и шеи, включая рак полости рта и горла. Результаты этой работы опубликованы в журнале CANCER, который является рецензируемым изданием Американского онкологического общества.

Девушка с чашкой кофе
Фото: flickr.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с чашкой кофе

Рак головы и шеи занимает седьмое место среди самых распространённых онкологических заболеваний в мире. Особенно остро эта проблема стоит в странах с низким и средним уровнем дохода, где число случаев стремительно растёт. До сих пор исследования, посвящённые связи между потреблением кофе или чая и снижением риска этого типа рака, давали противоречивые результаты.

Чтобы внести ясность, учёные объединили данные 14 различных исследований, выполненных в рамках Международного консорциума по эпидемиологии рака головы и шеи. Участники заполняли анкеты, указывая, сколько чашек кофе (с кофеином и без) и чая они употребляли в день, неделю, месяц или год.

Сравнительный анализ информации о 9548 пациентах с раком головы и шеи и 15 783 здоровых людях показал, что у тех, кто пил более четырёх чашек кофе с кофеином в день, риск развития этого типа рака был на 17% ниже, а риск развития рака полости рта и горла снижался на 30% и 22% соответственно. Употребление 3-4 чашек кофе с кофеином также уменьшало вероятность рака гипофарингеальной области на 41%.

Интересно, что кофе без кофеина также продемонстрировал положительный эффект, снижая риск рака полости рта на 25%. Питьё чая оказалось связано с 29-процентным снижением риска развития рака носоглотки. Употребление одной чашки или менее чая в день уменьшало общий риск рака головы и шеи на 9% и рака носоглотки на 27%, однако превышение этой нормы приводило к 38-процентному увеличению риска рака гортани.

"Хотя раньше уже предпринимались попытки изучить связь между кофе, чаем и раком, данное исследование выявило значительные различия в их влиянии на различные виды рака головы и шеи. Примечательно, что даже кофе без кофеина оказывает позитивное воздействие", — отмечает старший автор исследования Юань-Чин Эми Ли, доктор философии из Института рака Хантсмана при университете Юты. "Привычки, связанные с потреблением этих напитков, разнообразны и сложны, поэтому результаты подтверждают необходимость дальнейших исследований, чтобы понять, как именно кофе и чай способствуют снижению риска рака".

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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