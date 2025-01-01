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Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие

2:17
Наука

Ровер Curiosity, уже более 11 лет исследующий Марс, вновь удивил учёных. Прямо под его колёсами оказался редкий образец — чистая кристаллическая сера, что вызвало настоящий ажиотаж среди астрономов и геологов.

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Фото: Wikimedia Commons by NASA/JPL-Caltech is licensed under Public domain
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Как всё произошло

Curiosity, вес которого составляет 899 килограммов, случайно раздавил камень в районе канала Гедиз Валлис. Под обломками обнаружилась необычная находка — неорганическая сера в её чистом виде. Это не только первый подобный случай на Марсе, но и возможная подсказка о древней истории планеты.

Почему это важно

"Обнаружить такую область — всё равно что найти оазис в пустыне", — поделился доктор Ашвин Васавада из Лаборатории реактивного движения NASA.

Обычно сера встречается на Марсе в форме сульфатов, которые образуются в водной среде. Но кристаллическая сера требует специфических условий, что открывает новые вопросы о геохимических процессах на планете.

Древняя вода и намёки на жизнь?

Область Гедиз Валлис интересна не только находкой серы, но и своим прошлым. Это древний водный канал, где когда-то протекала река. Учёные считают, что такие места могут дать подсказки о существовании воды на Марсе в далёком прошлом.

"Сера играет важную роль в жизни, как мы её знаем, но её наличие само по себе не говорит о существовании жизни", — объясняет профессор Джон Гротцингер из Калифорнийского технологического института.

Достижения Curiosity

Curiosity прибыл на Марс в августе 2012 года и за годы работы собрал уникальные данные. Он обнаружил органические молекулы, зафиксировал метан в атмосфере и подтвердил, что кратер Гейл когда-то был озером с условиями, подходящими для микробной жизни.

В числе его оборудования — лаборатория для анализа горных пород, лазерный спектрометр и метеорологическая станция. Ещё одно его преимущество — питание от радиоизотопного генератора, обеспечивающего энергией даже в условиях марсианской пыли.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Ка́мень приро́дный ка́мень (др.-рус. и ст.‑слав. камы, камень, каминь) — твёрдая неметаллическая горная порода, или её кусок.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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