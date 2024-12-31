Затонувший корабль XVIII века: раскрыта тайна российского флота на Каспии

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

В Иране, на побережье Каспийского моря, археологи обнаружили деревянное судно, скрытое под трёхметровым песчаным дюном. Обнаружение стало возможным из-за изменений уровня моря, вызванных климатическими факторами.

Фото: State Historical Society of Wisconsin by Tamara Thomsen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обломки шхуны

Корабль длиной 28 метров был частично разрушен, однако сохранил многие структурные элементы, включая фрагменты корпуса, мачты и остатки груза.

Уникальная находка и её значение

Судно, предположительно построенное в конце XVIII или начале XIX века, поразило учёных. Анализ древесины показал, что корабль, вероятно, был изготовлен из сосны и ели, характерных для региона Волги или Кавказа. Попадались и инструменты из тополя. Радиоуглеродное датирование подтвердило возраст судна, а его конструкции соответствуют российским традициям кораблестроения того времени.

Зачем нужны исследования песка и зерна?

Одной из самых интересных находок стали три корзины с гречихой, идеально сохранившиеся в нижнем отсеке судна. Эти семена помогли установить происхождение груза — регионы Волги или Кавказа. Среди растений, найденных вместе с гречихой, были сорняки, характерные для агротехники XVIII века, такие как марь белая и ярутка полевая.

Как шли раскопки?

Для защиты от разрушения волн исследователи возводили барьеры из мешков с песком, а после извлекали слои песка. Всего было задокументировано 43 слоя отложений, которые скрывали судно на протяжении веков. Уникальные технологии помогли изучить древесину, сохранившуюся в условиях высокой влажности, и проследить её происхождение.

Что удалось узнать о судьбе корабля?

Судно, скорее всего, входило в состав торгового флота, перевозившего грузы под российским влиянием. Гречиха, найденная на борту, подтверждает её роль в экономике Каспийского региона. Датировка отдельных деталей судна также указала на ремонты, которые проводились спустя десятилетия после постройки.

Уточнения

Кора́бль — крупное морское судно.



Каспи́йское мо́ре (Ка́спий, от лат. Caspium mare или др.-греч. Κασπία θάλασσα, Kaspía thálassa) — крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро либо как море — из-за своих размеров, происхождения, глубины, солёности, а также из-за того, что его ложе образовано земной корой океанического типа.

