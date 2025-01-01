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Список iPhone для iOS 19: проверьте, попадёт ли ваш под обновление

2:33
Наука

Apple активно готовится к выпуску iOS 19, которая, по предварительным данным, станет доступной во второй половине следующего года. Новая версия операционной системы, как ожидается, сохранит совместимость со всеми моделями iPhone, поддерживающими iOS 18.

iPhone
Фото: flickr.com by Tinh tế Photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
iPhone

Новшества iOS 19

iOS 19 обещает стать важным шагом вперёд в области технологий. Главным акцентом станет интеграция функций искусственного интеллекта через платформу Apple Intelligence. Это решение может расширить возможности пользователей, предлагая умные рекомендации, автоматизацию задач и улучшенную работу Siri. Несмотря на слухи, что Apple Intelligence в будущем станет платной, пока функции будут бесплатными.

Совместимость устройств: какие iPhone обновятся

Список моделей, которые смогут работать на iOS 19, выглядит следующим образом:

  • iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 — поддержка полного функционала;
  • iPhone 15 и iPhone 16 — новейшие устройства с максимальной производительностью;
  • iPhone 11 и iPhone XS — частичная совместимость, возможно, без полного набора функций ИИ.

Для старых устройств доступ к Apple Intelligence может быть ограничен из-за аппаратных ограничений.

Влияние iOS 18 на разработку iOS 19

Apple продолжает обновлять текущую iOS 18, запуская версии 18.3 и 18.4. Это может немного замедлить внедрение iOS 19, поскольку компания фокусируется на оптимизации текущей системы. Пока остаётся неизвестным, какие конкретно новшества войдут в финальную версию iOS 19.

Siri и новые технологии

Одной из ключевых задач инженеров Apple стало обновление Siri. Разрабатываемый языковой процессор обещает заменить существующие решения, делая голосового помощника более гибким и точным. Возможно, это станет альтернативой продуктам, подобным ChatGPT.

Когда ждать анонса iOS 19?

Презентация iOS 19 ожидается через шесть месяцев. За это время могут появиться новые слухи и уточнения, которые помогут лучше понять, чего ждать от обновления.

Уточнения

iPhone (МФА: [ˈaɪfoʊn]; «Айфо́н») — линия смартфонов, разработанных корпорацией Apple.

iOS (до 24 июня 2010 года — iPhone OS) — мобильная операционная система для смартфонов, электронных планшетов, носимых проигрывателей, разрабатываемая и выпускаемая американской компанией Apple.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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