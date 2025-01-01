Список iPhone для iOS 19: проверьте, попадёт ли ваш под обновление

2:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Apple активно готовится к выпуску iOS 19, которая, по предварительным данным, станет доступной во второй половине следующего года. Новая версия операционной системы, как ожидается, сохранит совместимость со всеми моделями iPhone, поддерживающими iOS 18.

Фото: flickr.com by Tinh tế Photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ iPhone

Новшества iOS 19

iOS 19 обещает стать важным шагом вперёд в области технологий. Главным акцентом станет интеграция функций искусственного интеллекта через платформу Apple Intelligence. Это решение может расширить возможности пользователей, предлагая умные рекомендации, автоматизацию задач и улучшенную работу Siri. Несмотря на слухи, что Apple Intelligence в будущем станет платной, пока функции будут бесплатными.

Совместимость устройств: какие iPhone обновятся

Список моделей, которые смогут работать на iOS 19, выглядит следующим образом:

iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 — поддержка полного функционала;

iPhone 15 и iPhone 16 — новейшие устройства с максимальной производительностью;

iPhone 11 и iPhone XS — частичная совместимость, возможно, без полного набора функций ИИ.

Для старых устройств доступ к Apple Intelligence может быть ограничен из-за аппаратных ограничений.

Влияние iOS 18 на разработку iOS 19

Apple продолжает обновлять текущую iOS 18, запуская версии 18.3 и 18.4. Это может немного замедлить внедрение iOS 19, поскольку компания фокусируется на оптимизации текущей системы. Пока остаётся неизвестным, какие конкретно новшества войдут в финальную версию iOS 19.

Siri и новые технологии

Одной из ключевых задач инженеров Apple стало обновление Siri. Разрабатываемый языковой процессор обещает заменить существующие решения, делая голосового помощника более гибким и точным. Возможно, это станет альтернативой продуктам, подобным ChatGPT.

Когда ждать анонса iOS 19?

Презентация iOS 19 ожидается через шесть месяцев. За это время могут появиться новые слухи и уточнения, которые помогут лучше понять, чего ждать от обновления.

Уточнения

iPhone ( МФА: [ˈaɪfoʊn]; «Айфо́н») — линия смартфонов, разработанных корпорацией Apple.



iOS (до 24 июня 2010 года — iPhone OS) — мобильная операционная система для смартфонов, электронных планшетов, носимых проигрывателей, разрабатываемая и выпускаемая американской компанией Apple.

