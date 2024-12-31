VR-гарнитуры от Meta* превращаются в кирпич: компания обнаружила сбой

2:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Meta* выпустила официальное заявление о серьезной проблеме с программным обеспечением, затрагивающей VR-гарнитуры Quest 3, Quest 3S и Quest 2. Сбой в обновлении привел к тому, что некоторые устройства перестали запускаться, фактически превращаясь в бесполезные.

Фото: МИСИС by Мария Бродская, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ СВЧ-микроскоп

Суть проблемы

"Мы обнаружили ошибку обновления программного обеспечения, из-за которой некоторые гарнитуры Quest 2/3/3S стали неотзывчивыми и не могут корректно запускаться. Мы активно работаем над решением проблемы, но в большинстве случаев устройства уже снова работают в штатном режиме", — говорится в заявлении Meta*.

Если ваше устройство остается неработоспособным, компания рекомендует обратиться за помощью в службу поддержки.

Что вызывает сбой?

Судя по отзывам на форумах Meta Quest, проблема чаще возникает у пользователей, которые давно не использовали свои гарнитуры. Когда устройство требует обновления после долгого простоя, процесс может завершиться ошибкой, делая устройство недоступным для использования. Этот сбой возникает именно во время обновления, что усложняет его исправление, так как гарнитура не доходит до состояния, в котором возможно применить новое обновление.

Стоит ли запускать гарнитуру сейчас?

На данный момент Meta* советует владельцам устройств, которые долгое время не включались, подождать нового заявления перед их использованием. Особенно это актуально, если гарнитура требует программного обновления сразу после включения.

Что делать владельцам Quest 3S?

Для владельцев Quest 3S компания запустила программу возврата устройств. Чтобы проверить, попадает ли ваша гарнитура под эту программу, зайдите в свой аккаунт на сайте Meta* Help Center. Однако для владельцев более старых моделей, таких как Quest 2, ситуация может оказаться сложнее: устройства вне гарантии, и компенсация ограничивается лишь небольшой скидкой на новую модель.

*Корпорация признана экстремистской в России

Уточнения

Виртуа́льная реа́льность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная действительность) — созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие.



Сбой (англ. fault) — ненормальный режим, который может вызвать снижение или потерю способности функционального блока выполнять требуемую функцию.

