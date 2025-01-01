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Тайна зимнего неба: что делает звёзды такими яркими

2:23
Наука

Когда зимний вечер опускается над Северным полушарием (или летний — в Южном), ночное небо поражает множеством ярких звёзд.

Млечный путь
Фото: flickr.com by Deborah Lee Soltesz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Млечный путь

Почему именно в это время года звёзды кажутся особенно яркими? Всё дело в том, куда именно мы смотрим из нашей части галактики.

Чем зимнее небо отличается от летнего?

В декабре, январе и феврале наше вечернее небо направлено от центра галактики Млечный Путь.

Вместо плотных звёздных скоплений и галактической пыли, которые мы видим летом, наш взгляд устремлён на окраины галактики, в частности на локальный спиральный рукав Ориона.

Этот рукав содержит несколько гигантских звёзд, таких как Бетельгейзе и Ригель, которые находятся относительно близко к нам. Благодаря их размерам и расстоянию они выглядят особенно яркими.

Летние звёзды: другой взгляд на Млечный Путь

В противоположное время года, в июне, июле и августе, мы смотрим на плотный диск галактики, где сосредоточено больше звёзд.

Однако объединённый свет миллиардов далёких звёзд придаёт летнему небу туманный оттенок, а сами звёзды кажутся менее яркими, чем зимние.

Как не спутать звёзды с планетами?

На вечернем зимнем небе можно заметить не только звёзды, но и яркие планеты — Венеру, Юпитер и Марс. Они сияют так ярко, что иногда превосходят блеск звёзд. Отличить их легко: звёзды мерцают, а планеты светят ровным светом.

Почему звёзды мерцают, а планеты — нет?

Спиральный рукав Ориона, где находится наше Солнце, — это относительно небольшой участок Млечного Пути, диаметром около 3500 световых лет.

Мы находимся ближе к внутреннему краю этого рукава. Многие яркие звёзды, которые мы видим зимой, включая те, что образуют знаменитое созвездие Орион, принадлежат к этому рукаву. Учёные даже назвали его в честь созвездия.

Зимние месяцы дают возможность наблюдать яркие звёзды без помех со стороны галактической пыли. Мы смотрим через более разреженные участки нашей галактики, поэтому крупные звёзды кажутся нам такими яркими и близкими.

Уточнения

Орио́н (греч Ὠρίων) — созвездие в области небесного экватора. Это одно из самых заметных и узнаваемых созвездий на ночном небе. Его самые яркие звезды — красная Бетельгейзе (альфа Ориона) и бело-голубой Ригель (бета Ориона). Названо в честь охотника Ориона из древнегреческой мифологии.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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