В NASA обвинили Китай в способности замедлить вращение Земли

Три ущелья, гигантский плотинный комплекс на реке Янцзы в Китае, стал символом инженерной мощи. Но его влияние на планету выходит за рамки привычного.
По данным NASA, заполнение этой огромной конструкции водой может вызвать незначительное замедление вращения Земли. Это удивительное открытие основано на строгих законах физики и научных расчетах.
Плотина протяженностью 2 335 метров и высотой 185 метров способна удерживать до 40 кубических километров воды. Эта массивная водяная "груза" перераспределяет массу на планете, влияя на так называемый момент инерции Земли.
Для сравнения: патинёр, прижимая руки к телу, ускоряет вращение. Также и перераспределение воды может изменить скорость вращения нашей планеты. По словам доктора Бенджамина Фонга Чао из NASA, заполнение плотины способно сместить полюс Земли на два сантиметра и удлинить день всего на 0,06 микросекунды.
Эти изменения, хотя и минимальны, говорят о глобальном влиянии человеческой деятельности. Доказано, что изменения массы вследствие климатических факторов, таких как таяние полярных льдов и подъем уровня моря, также замедляют вращение Земли. Эти процессы переносят массу от полюсов к экватору, что усиливает глобальный тренд.
Стоит отметить, что замедление вращения Земли фиксировалось и до строительства Трёх Ущелий, главным образом из-за лунной гравитации. Однако вклад этой мегаструктуры, пусть и малозаметный, добавляет новый элемент к сложной системе факторов.
Из-за подобных изменений ученые уже обсуждают необходимость введения так называемой "негативной секунды" — минут, в которых одна секунда будет исключена. Это нужно для точной синхронизации атомных часов с реальным временем.
Китай — не единственный, кто строит массивные плотины. США, Бразилия и Индия также создают мегаструктуры, которые могут оказать кумулятивное влияние на баланс нашей планеты.
Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.
Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.