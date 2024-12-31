В NASA обвинили Китай в способности замедлить вращение Земли

2:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Три ущелья, гигантский плотинный комплекс на реке Янцзы в Китае, стал символом инженерной мощи. Но его влияние на планету выходит за рамки привычного.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Планета Земля

По данным NASA, заполнение этой огромной конструкции водой может вызвать незначительное замедление вращения Земли. Это удивительное открытие основано на строгих законах физики и научных расчетах.

Масса воды, изменяющая баланс планеты

Плотина протяженностью 2 335 метров и высотой 185 метров способна удерживать до 40 кубических километров воды. Эта массивная водяная "груза" перераспределяет массу на планете, влияя на так называемый момент инерции Земли.

Для сравнения: патинёр, прижимая руки к телу, ускоряет вращение. Также и перераспределение воды может изменить скорость вращения нашей планеты. По словам доктора Бенджамина Фонга Чао из NASA, заполнение плотины способно сместить полюс Земли на два сантиметра и удлинить день всего на 0,06 микросекунды.

Глобальные изменения и их последствия

Эти изменения, хотя и минимальны, говорят о глобальном влиянии человеческой деятельности. Доказано, что изменения массы вследствие климатических факторов, таких как таяние полярных льдов и подъем уровня моря, также замедляют вращение Земли. Эти процессы переносят массу от полюсов к экватору, что усиливает глобальный тренд.

Стоит отметить, что замедление вращения Земли фиксировалось и до строительства Трёх Ущелий, главным образом из-за лунной гравитации. Однако вклад этой мегаструктуры, пусть и малозаметный, добавляет новый элемент к сложной системе факторов.

Возможна ли корректировка времени?

Из-за подобных изменений ученые уже обсуждают необходимость введения так называемой "негативной секунды" — минут, в которых одна секунда будет исключена. Это нужно для точной синхронизации атомных часов с реальным временем.

Глобальный контекст

Китай — не единственный, кто строит массивные плотины. США, Бразилия и Индия также создают мегаструктуры, которые могут оказать кумулятивное влияние на баланс нашей планеты.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

