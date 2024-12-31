Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Франция выручает Германию: ночные поставки электроэнергии спасают страну
Анапа — отдых, который не разочарует
Томаты для настоящих гурманов: три любимых сорта дачников
Простые трюки для мгновенного омоложения без усилий
Мухи и магнитные поля: новое открытие ставит науку в тупик
Лера Кудрявцева шокирована тем, что на неё подали в суд за долги
Зимние враги сада: готовьтесь к новому сезону с нашими советами
Простые правила: как сохранить мёд свежим на долгие годы
Цена на газ в Европе бьёт рекорды на фоне угрозы транзитного кризиса

В NASA обвинили Китай в способности замедлить вращение Земли

2:24
Наука

Три ущелья, гигантский плотинный комплекс на реке Янцзы в Китае, стал символом инженерной мощи. Но его влияние на планету выходит за рамки привычного.

Планета Земля
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Планета Земля

По данным NASA, заполнение этой огромной конструкции водой может вызвать незначительное замедление вращения Земли. Это удивительное открытие основано на строгих законах физики и научных расчетах.

Масса воды, изменяющая баланс планеты

Плотина протяженностью 2 335 метров и высотой 185 метров способна удерживать до 40 кубических километров воды. Эта массивная водяная "груза" перераспределяет массу на планете, влияя на так называемый момент инерции Земли.

Для сравнения: патинёр, прижимая руки к телу, ускоряет вращение. Также и перераспределение воды может изменить скорость вращения нашей планеты. По словам доктора Бенджамина Фонга Чао из NASA, заполнение плотины способно сместить полюс Земли на два сантиметра и удлинить день всего на 0,06 микросекунды.

Глобальные изменения и их последствия

Эти изменения, хотя и минимальны, говорят о глобальном влиянии человеческой деятельности. Доказано, что изменения массы вследствие климатических факторов, таких как таяние полярных льдов и подъем уровня моря, также замедляют вращение Земли. Эти процессы переносят массу от полюсов к экватору, что усиливает глобальный тренд.

Стоит отметить, что замедление вращения Земли фиксировалось и до строительства Трёх Ущелий, главным образом из-за лунной гравитации. Однако вклад этой мегаструктуры, пусть и малозаметный, добавляет новый элемент к сложной системе факторов.

Возможна ли корректировка времени?

Из-за подобных изменений ученые уже обсуждают необходимость введения так называемой "негативной секунды" — минут, в которых одна секунда будет исключена. Это нужно для точной синхронизации атомных часов с реальным временем.

Глобальный контекст

Китай — не единственный, кто строит массивные плотины. США, Бразилия и Индия также создают мегаструктуры, которые могут оказать кумулятивное влияние на баланс нашей планеты.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Корм для кошек стал причиной вирусного заражения
Домашние животные
Корм для кошек стал причиной вирусного заражения
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто
Авто
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто Аудио 
Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде
Еда и рецепты
Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде Аудио 
Популярное
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели

Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.

Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли
На дне океана найдено нечто удивительное: как это меняет наше понимание динозавров
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Непредсказуемая утечка на Международной космической станции
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Последние материалы
Простые правила: как сохранить мёд свежим на долгие годы
Цена на газ в Европе бьёт рекорды на фоне угрозы транзитного кризиса
Неожиданные результаты проверки популярных фитнес-батончиков
В NASA обвинили Китай в способности замедлить вращение Земли
Как выбрать мебель для спальни и не пожалеть: 3 главных шага
Финляндия рассматривает возможность тестового открытия КПП с Россией
Белые лапки у кошек: генетическая тайна, которая раскрыта
Советы по выбору джинсов, которые помогут визуально уменьшить объёмы
Серьезный сигнал: почему вы постоянно чувствуете голод и как это лечить
Мама Тимати показала, где отмечает Новый год с внучкой Алисой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.