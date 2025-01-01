Вспышки на Солнце открывают шансы увидеть нечто волшебное

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В начале нового года небо может озариться яркими красками северного сияния благодаря недавним солнечным вспышкам. Солнечная активность, достигшая пика в 2024 году, приводит к увеличению числа корональных выбросов массы, которые, взаимодействуя с магнитным полем Земли, вызывают это впечатляющее явление.

Фото: Wikimedia Commons by Tmb2508, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Полярное сияние в Териберке

Что такое северное сияние

Северное сияние, или аврора бореалис, возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с газами в верхних слоях атмосферы Земли.

Эти столкновения вызывают свечение неба, создавая завораживающие световые узоры. Цвета сияния зависят от типа газа: кислород придает зеленый или красный оттенок, а азот — синий или фиолетовый.

Где и когда можно наблюдать

Северное сияние обычно наблюдается в высоких широтах, таких как Скандинавия, Исландия, Канада и Аляска. Однако мощные солнечные вспышки могут расширить зону видимости на более южные регионы.

В России явление можно увидеть в Мурманске, Архангельске, Карелии и даже на Алтае. Лучшее время для наблюдения — с сентября по март, особенно в периоды повышенной солнечной активности.

Как подготовиться к наблюдению

Выбор места: Выбирайте места вдали от городского освещения с открытым северным горизонтом.

Время: Оптимальное время для наблюдения — с 22:00 до 02:00.

Погода: Ясное небо без облаков увеличивает шансы увидеть сияние.

Одежда: Одевайтесь тепло, так как ночи в этот период холодные.

Прогнозы и предупреждения

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и другие метеорологические службы предоставляют краткосрочные прогнозы активности северного сияния. Рекомендуется следить за обновлениями, чтобы выбрать наилучшее время для наблюдения.

Интересный факт

В феврале 2023 года пилот авиакомпании Finnair совершил разворот в воздухе, чтобы пассажиры могли насладиться видом северного сияния, что подчеркивает, насколько впечатляющим может быть это природное явление.

Предостережения

Хотя северное сияние само по себе безопасно, повышенная солнечная активность может влиять на работу спутников и систем связи. Поэтому важно учитывать возможные технические сбои в периоды сильных геомагнитных бурь.

Если вы планируете встретить Новый год под светом северного сияния, подготовьтесь заранее: выберите подходящее место, следите за прогнозами и наслаждайтесь этим удивительным природным феноменом.

Уточнения

Со́лнечная вспы́шка — взрывной процесс выделения энергии (кинетической, световой и тепловой) в атмосфере Солнца.

