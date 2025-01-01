Космические похороны: как проходит первая космическая церемония памяти

2:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Впервые в истории человечества на Луну отправятся человеческие останки, несмотря на возражения некоторых специалистов. Эта миссия, организованная компанией Celestis, специализирующейся на космических мемориальных услугах, планирует доставить кремированные останки и образцы ДНК на поверхность Луны.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Ripamonti, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Луна

Детали миссии

Организатор: Celestis, компания, предоставляющая услуги космических похорон.

Цель: доставка капсулы с останками на Луну.

Состав капсулы: кремированные останки, образцы ДНК.

Среди тех, чьи останки будут отправлены, — пионеры космической эры, включая астронавта миссии «Аполлон-11» Базза Олдрина. Celestis ранее уже проводила подобные миссии, отправляя прах в космос и на орбиту Земли, но доставка на Луну станет новым этапом в их деятельности.

Возражения и опасения

Некоторые эксперты выражают обеспокоенность этическими и экологическими аспектами такой миссии. Они указывают на возможное загрязнение лунной поверхности и нарушение международных соглашений, регулирующих использование космического пространства.

В частности, существует опасение, что подобные действия могут противоречить Договору о космосе 1967 года, который устанавливает, что Луна и другие небесные тела должны использоваться исключительно в мирных целях и не подлежат национальному присвоению.

Позиция компании

Представители Celestis утверждают, что их деятельность полностью соответствует международным нормам и не наносит вреда окружающей среде Луны. Они подчеркивают, что миссия имеет символическое значение, позволяя увековечить память об ушедших, связав их с космическим пространством.

Будущее космических мемориалов

Успех этой миссии может открыть новые возможности для космических мемориальных услуг. Однако остаются вопросы о правомерности и целесообразности подобных действий, требующие дальнейшего обсуждения в международном сообществе.

Отправка человеческих останков на Луну — шаг, сочетающий в себе достижения науки и глубокие символические жесты. Однако важно учитывать все аспекты этого процесса, чтобы обеспечить соблюдение этических норм и международных соглашений.

Уточнения

По́хороны (захоронение похоронная процессия) — совокупность обрядов и действий, представляющих собой определённый способ обращения с телом умершего человека.

