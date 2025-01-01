Пять массовых вымираний: как они повлияли на историю Земли

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Примерно 200 миллионов лет назад, на стыке триасового и юрского периодов, Земля пережила одно из самых масштабных вымираний в истории. До 70% всех живых организмов исчезло, освободив место для господства динозавров. Но кто правил планетой до их появления?

Фото: Freepik by Designed by Freepik Динозавр-сауропод

Хищники до эпохи динозавров

Одним из доминирующих хищников раннего триаса был Эритрозух. Этот пятиметровый ящер с высотой до 2,1 метра обладал огромным черепом и частично теплокровным организмом, что делало его грозным охотником.

Его соседями по эпохе были примитивные земноводные из группы темноспондилов. Эти существа обитали с нижнего карбона до нижнего мела, около 350-100 миллионов лет назад, включая территорию современной Антарктиды.

Среди них выделялся Koolasuchus длиной до пяти метров. А настоящий гигант того времени — мастодонзавр, чья черепная коробка достигала 125 см, оставил свои следы в Техасе, Новом Мексико и даже в Польше.

Загадка массового вымирания

"На рубеже триаса и юры мы потеряли до 70% жизни на планете", — рассказывает палеонтолог Энтони Дж. Мартин в документальном фильме.

Точная причина этой катастрофы остается неясной.

"Это одно из менее известных массовых вымираний, так как некоторые древние динозавры смогли пережить его", — добавляет эксперт.

Уничтожение конкурентов позволило этим рептилиям доминировать на протяжении миллионов лет.

Массовые вымирания, однако, не ограничивались триасом. Ученые насчитывают как минимум пять таких эпизодов, начиная с рубежа 252 миллионов лет назад, когда началась эпоха динозавров, и заканчивая падением астероида 66 миллионов лет назад, что ознаменовало конец их правления.

Древние земноводные: соседи гигантов

На территории современной Чехии жил Sclerocephalus hauseri, длиной до полутора метров. Этот и другие земноводные, включая мастодонзавра, были предшественниками эры динозавров. В соседней Польше, в поселке Красейов, также найдены следы этих древних существ, напоминая о разнообразии жизни до юрского периода.

Уточнения

Вымирание — явление в биологии и экологии, заключающееся в исчезновении (смерти) всех представителей определённого биологического вида или таксона.

