Машины против людей: как избежать катастрофы, связанной с искусственным интеллектом

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Искусственный интеллект (ИИ) всё чаще становится темой горячих обсуждений. Одни видят в нём инструмент для решения глобальных проблем, другие — потенциальную угрозу человечеству. Насколько реальны страхи, что ИИ может выйти из-под контроля?

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

Создатели и исследователи технологий всё чаще предупреждают о возможных рисках.

"Если не будут установлены чёткие рамки и контроль, искусственный интеллект может развиваться настолько быстро, что человечество окажется перед дилеммой: подчинить технологии или смириться с их доминированием", — заявил один из основателей ИИ.

Главные опасности

Саморазвитие ИИ. Машины могут начать обучаться самостоятельно, выходя за пределы изначально установленных программ.

Конфликт интересов. Если ИИ начнёт ставить собственные задачи выше человеческих, это может стать причиной глобальных проблем.

Влияние на общество. Замена людей машинами в ключевых сферах приведёт к серьёзным социальным и экономическим потрясениям.

Что нужно предпринять

Эксперты считают, что разработчики ИИ должны внедрять этические нормы, обеспечивать прозрачность работы технологий и следить за их безопасностью.

"Мы должны направить ИИ на благо человечества, избегая ситуации, когда технологии становятся угрозой", — подчеркивают сторонники жёсткого регулирования.

Но не стоит забывать и о позитивных аспектах. Искусственный интеллект уже сегодня помогает в медицине, образовании, экологии. Его возможности могут кардинально изменить жизнь к лучшему, если удастся найти баланс между прогрессом и безопасностью.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

