Искусственный интеллект (ИИ) всё чаще становится темой горячих обсуждений. Одни видят в нём инструмент для решения глобальных проблем, другие — потенциальную угрозу человечеству. Насколько реальны страхи, что ИИ может выйти из-под контроля?
Создатели и исследователи технологий всё чаще предупреждают о возможных рисках.
"Если не будут установлены чёткие рамки и контроль, искусственный интеллект может развиваться настолько быстро, что человечество окажется перед дилеммой: подчинить технологии или смириться с их доминированием", — заявил один из основателей ИИ.
Эксперты считают, что разработчики ИИ должны внедрять этические нормы, обеспечивать прозрачность работы технологий и следить за их безопасностью.
"Мы должны направить ИИ на благо человечества, избегая ситуации, когда технологии становятся угрозой", — подчеркивают сторонники жёсткого регулирования.
Но не стоит забывать и о позитивных аспектах. Искусственный интеллект уже сегодня помогает в медицине, образовании, экологии. Его возможности могут кардинально изменить жизнь к лучшему, если удастся найти баланс между прогрессом и безопасностью.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.