Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые шаги для предотвращения тусклости кожи
Три повода, чтобы поменять тренера в фитнес-клубе
Тестирование зрения и когнитивная оценка — что нужно знать водителям старше 70
Хрустящий кляр на пиве: рецепт идеальной панировки для рыбы, курицы или овощей
Божена Рынска усомнилась в умственных способностях Сергея Полунина
Влага в погребе? Узнайте, как с этим справиться раз и навсегда!
Шахдаг — зимний курорт в Азербайджане с доступными ценами и высоким уровнем сервиса
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Секрет древней травы: как пажитник улучшает пищеварение и помогает похудеть

Как рои мини-роботов поднимают грузы в тысячи раз тяжелее

3:30
Наука

Южнокорейские учёные представили инновацию в робототехнике: рои микророботов, которые, как муравьи, работают слаженно, преодолевая невероятные задачи.

Искусственный интеллект
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Искусственный интеллект

Эти миниатюрные устройства, управляемые вращающимся магнитным полем, способны транспортировать грузы, многократно превышающие их собственный вес, и справляться с препятствиями, которые в одиночку им были бы не по силам.

Магнитное управление и уникальная конструкция

Каждый робот высотой всего 600 микрометров выполнен из эпоксидного корпуса с частицами ферромагнитного неодима-железо-бора (NdFeB). Это позволяет устройствам реагировать на магнитные поля и взаимодействовать друг с другом.

Управление осуществляется с помощью внешнего магнитного поля, создаваемого вращением двух магнитов. Благодаря такой технологии рои могут самособираться в различные конфигурации, что даёт им гибкость в выполнении задач.

Впечатляющие достижения

Исследователи протестировали рои в различных сценариях:

  • На суше: рой перенёс груз, превышающий вес одного микроробота в 350 раз.
  • В воде: плот из 1000 микророботов смог перемещать таблетку, которая весила в 2000 раз больше каждого устройства.
  • В трубках: рой успешно очищал узкие проходы, имитирующие закупоренные артерии.

Благодаря уникальному дизайну, основанному на взаимодействии через магнитное поле и плотном контакте граней, рои способны преодолевать препятствия, в пять раз превышающие длину тела одного робота.

Биологическое вдохновение

Учёные вдохновлялись природными примерами: муравьи, объединяясь, переносят грузы или формируют плоты для преодоления водных преград. Аналогично микророботы становятся более надёжными: даже при выходе из строя части группы остальные продолжают выполнение задачи.

Будущее применения

Микророботы уже показали потенциал для решения задач в труднодоступных местах. Например, их можно использовать для:

  • малоинвазивного лечения, включая очистку кровеносных сосудов;
  • транспортировки лекарств в организме.

Однако для полноценного внедрения потребуется повысить уровень их автономности.

"Рои пока зависят от внешнего управления и не могут самостоятельно перемещаться в сложных или ограниченных пространствах, таких как настоящие артерии", — отмечает профессор Чон Джэ Ви из Университета Ханьян.

В ближайшем будущем учёные сосредоточатся на разработке систем, позволяющих управлять движениями роя в режиме реального времени, чтобы они могли работать полностью автономно.

Производство и экономичность

Исследователи разработали экономически выгодный метод массового производства роботов. Литьё под давлением и намагничивание на месте обеспечивают одинаковую геометрию и стабильные характеристики для каждого устройства.

"Мы достигли высокой адаптивности роя к окружающей среде и удивительной автономности в управлении", — подчеркивает Чон Джэ Ви.


Хотя рои микророботов уже демонстрируют впечатляющие возможности, предстоит ещё долгий путь до их применения в реальных условиях.

Тем не менее эти разработки открывают новые горизонты для медицинских и технических решений.

Уточнения

Малоинвазивными процедурами (англ. minimally invasive procedure — минимально вторгающаяся процедура) называются любые процедуры (хирургические и не только), которые обеспечивают меньшее вмешательство в организм, чем применяемые для той же цели открытые операции, подразумевает использование эндоскопических инструментов и дистанционное управление инструментами.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
Еда и рецепты
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома Аудио 
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто
Авто
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто Аудио 
В каком возрасте у собак наступает старость?
Домашние животные
В каком возрасте у собак наступает старость? Аудио 
Популярное
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели

Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.

Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли
На дне океана найдено нечто удивительное: как это меняет наше понимание динозавров
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Непредсказуемая утечка на Международной космической станции
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Последние материалы
Влага в погребе? Узнайте, как с этим справиться раз и навсегда!
Шахдаг — зимний курорт в Азербайджане с доступными ценами и высоким уровнем сервиса
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Секрет древней травы: как пажитник улучшает пищеварение и помогает похудеть
Как Запорожская область восстанавливает промышленность
Не можете накачать ягодицы? Возможно, дело в одной из пяти ошибок, которые совершают многие
Как приготовить тайский суп от похмелья: рецепт от шеф-повара
Избавьтесь от целлюлита всего за неделю
Лера Кудрявцева похвасталась достижением мужа-хоккеиста
Ксения Собчак раскритиковала ажиотаж вокруг поддельных Birkins
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.