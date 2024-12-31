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Эмоциональное переедание — связь с методами воспитания в раннем детстве

1:48
Наука

Разнообразные факторы могут оказывать влияние на пищевые привычки детей. Например, в дошкольном возрасте дети часто отказываются от определенных продуктов из-за их текстуры.

Семья с детьми и собакой в новой квартире
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Семья с детьми и собакой в новой квартире

Кроме того, социальный статус также играет значимую роль: исследования показывают, что бедность может препятствовать формированию здоровых пищевых привычек у детей, что может привести к ожирению.

Исследователи из Университета Северной Флориды в США провели исследование, целью которого было изучение взаимосвязи между воспитанием и эмоциональным перееданием. Ученые выяснили, что принудительное питание может нарушать эмоциональную регуляцию у детей. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Appetite.

В рамках исследования был проведен онлайн-опрос среди 221 матери детей в возрасте четырех-пяти лет. Участницы предоставили информацию о своих методах кормления и способности детей регулировать свои эмоции без обращения к еде.

Исследователи рассмотрели четыре практики принудительного питания:

  • Использование еды для успокоения или утешения ребенка.
  • Применение еды в качестве награды или наказания.
  • Кормление ребенка в эмоционально напряженных ситуациях.
  • Использование еды для управления поведением.

Результаты исследования показали, что все четыре практики тесно связаны с нарушением эмоциональной регуляции у детей, что, в свою очередь, увеличивает риск эмоционального переедания. Это означает, что дети могут научиться использовать еду как средство решения проблем вместо развития других способов справиться со своими эмоциями.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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