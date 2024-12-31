Эмоциональное переедание — связь с методами воспитания в раннем детстве

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Разнообразные факторы могут оказывать влияние на пищевые привычки детей. Например, в дошкольном возрасте дети часто отказываются от определенных продуктов из-за их текстуры.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Семья с детьми и собакой в новой квартире

Кроме того, социальный статус также играет значимую роль: исследования показывают, что бедность может препятствовать формированию здоровых пищевых привычек у детей, что может привести к ожирению.

Исследователи из Университета Северной Флориды в США провели исследование, целью которого было изучение взаимосвязи между воспитанием и эмоциональным перееданием. Ученые выяснили, что принудительное питание может нарушать эмоциональную регуляцию у детей. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Appetite.

В рамках исследования был проведен онлайн-опрос среди 221 матери детей в возрасте четырех-пяти лет. Участницы предоставили информацию о своих методах кормления и способности детей регулировать свои эмоции без обращения к еде.

Исследователи рассмотрели четыре практики принудительного питания:

Использование еды для успокоения или утешения ребенка.

Применение еды в качестве награды или наказания.

Кормление ребенка в эмоционально напряженных ситуациях.

Использование еды для управления поведением.

Результаты исследования показали, что все четыре практики тесно связаны с нарушением эмоциональной регуляции у детей, что, в свою очередь, увеличивает риск эмоционального переедания. Это означает, что дети могут научиться использовать еду как средство решения проблем вместо развития других способов справиться со своими эмоциями.