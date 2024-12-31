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Глаз бога — технология от Google помогла найти убийцу в деле без улик

1:27
Наука

Испанская полиция арестовала двух подозреваемых в убийстве кубинского мигранта, пропавшего год назад. Расследование началось после того, как родственники получили странные сообщения с его телефона, указывающие на его внезапное исчезновение.

Камера видеофиксации на автомобильной дороге
Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Камера видеофиксации на автомобильной дороге

В ходе расследования следователи обнаружили ключевую улику: снимок сервиса Google Street View, на котором, предположительно, запечатлено тело жертвы. На фотографии человек с трудом загружает большой и тяжелый мешок в багажник автомобиля.

Подозреваемые и место преступления

Подозрения пали на бывшую подругу мигранта и ее нового бойфренда. Полиция отследила их до деревни Тахуэко, где, по мнению следователей, был сделан снимок Google Street View.

После тщательного анализа обстоятельств и найденных фрагментов тела, следователи пришли к выводу, что в мешке, скорее всего, было тело убитого. Это дело стало ярким примером того, как неожиданные улики могут помочь в раскрытии преступлений.

Google Street View: от странного к полезному

Хотя сервис Google Street View часто удивляет пользователей странными и даже пугающими изображениями, в этом случае он сыграл важную роль в расследовании. Снимки, сделанные сервисом, помогли следователям связать факты и найти ключевые доказательства.

Уточнения

Google Street View — функция Google Maps и Google Earth, позволяющая смотреть панорамные виды улиц многих городов мира с высоты около 2,5 метров.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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