Глаз бога — технология от Google помогла найти убийцу в деле без улик

Испанская полиция арестовала двух подозреваемых в убийстве кубинского мигранта, пропавшего год назад. Расследование началось после того, как родственники получили странные сообщения с его телефона, указывающие на его внезапное исчезновение.
В ходе расследования следователи обнаружили ключевую улику: снимок сервиса Google Street View, на котором, предположительно, запечатлено тело жертвы. На фотографии человек с трудом загружает большой и тяжелый мешок в багажник автомобиля.
Подозреваемые и место преступления
Подозрения пали на бывшую подругу мигранта и ее нового бойфренда. Полиция отследила их до деревни Тахуэко, где, по мнению следователей, был сделан снимок Google Street View.
После тщательного анализа обстоятельств и найденных фрагментов тела, следователи пришли к выводу, что в мешке, скорее всего, было тело убитого. Это дело стало ярким примером того, как неожиданные улики могут помочь в раскрытии преступлений.
Google Street View: от странного к полезному
Хотя сервис Google Street View часто удивляет пользователей странными и даже пугающими изображениями, в этом случае он сыграл важную роль в расследовании. Снимки, сделанные сервисом, помогли следователям связать факты и найти ключевые доказательства.
Google Street View — функция Google Maps и Google Earth, позволяющая смотреть панорамные виды улиц многих городов мира с высоты около 2,5 метров.
Китайские автомобили переполнили склады в России, но спрос продолжает падать. Узнайте, почему цены не снижаются и что ждёт рынок в 2025 году.