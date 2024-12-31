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И музыку послушать и скорую вызваать — Apple вводит медицинский функционал в AirPods

1:28
Наука

Компания Apple, согласно сообщениям авторитетного инсайдера Марка Гурмэна, работает над новым поколением наушников AirPods Pro, которые обещают стать еще более функциональными. Гурмэн раскрывает некоторые неожиданные особенности, над которыми работает Apple.

Apple iPhone 12 Pro - Cameras
Фото: flickr.com by ajay_suresh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Apple iPhone 12 Pro - Cameras

По его информации, Apple тестирует возможность мониторинга сердечного ритма и температуры тела с помощью AirPods Pro. Хотя Apple Watch уже предлагают точные измерения, наушники демонстрируют впечатляющие результаты в этой области.

AirPods с камерой: концепция возрождается

Кроме того, Гурмэн упоминает о возрождении идеи оснащения AirPods встроенной камерой. Эта концепция обсуждалась ранее, но, по его прогнозам, наушники с камерой появятся не раньше, чем через несколько лет.

Инсайдер подчеркивает, что Apple придает этому проекту высокое значение, связывая его с развитием собственных сервисов искусственного интеллекта. Однако, по его мнению, новые функции будут реализованы только в следующем поколении AirPods Pro.

Будущее AirPods: перспективы и сроки

Сведения о сроках выхода обновленных наушников остаются неопределенными, так как проект находится на ранней стадии разработки. Apple продолжает исследовать возможности расширения функциональности своих популярных наушников.

Уточнения

Apple — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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