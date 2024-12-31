Пищевая добавка поможет уничтожить рак — исследование выявило "подзарядку" борущихся клеток

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Недавнее исследование, проведенное учеными из Медицинской школы Перельмана и Онкологического центра Абрамсона при Университете Пенсильвании, открыло перспективный метод повышения эффективности персонализированной клеточной терапии рака.

Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik Узор из таблеток

Ученые обнаружили, что пищевая добавка может стать ключом к улучшению CAR-T-клеточной терапии, которая впервые была разработана в этом университете.

Согласно исследованию, тысячи пациентов с раком крови успешно прошли лечение с помощью CAR-T-клеточной терапии, но ее эффективность не универсальна. Сотрудник исследования Шан Лю, доктор философии, отметил: "Мы применили нестандартный подход, используя диету для улучшения терапии, а не генетическую инженерию".

Исследовательская группа, возглавляемая Лю и Пунитом Гурупрасадом, доктором философии, изучила влияние различных диет на способность CAR-T-клеток бороться с раком у мышей. Они обнаружили, что кетогенная диета повышает контроль над опухолью и выживаемость. Ключевым фактором оказался бета-гидроксибутират (БГБ), метаболит, вырабатываемый печенью при кетогенной диете.

Бета-гидроксибутират: источник энергии для CAR-T-клеток

Предыдущие исследования команды Мааян Леви, доктора философии, показали, что BHB подавляет рост колоректальных опухолей. Гурупрасад объясняет: "Наша теория заключается в том, что CAR-T-клетки используют BHB в качестве источника энергии, а не глюкозу, что дает им дополнительную энергию для борьбы с раковыми клетками".

Ученые протестировали добавку BHB в сочетании с терапией CAR-T-клетками на лабораторных моделях рака у людей. Результаты были впечатляющими: полное уничтожение рака у большинства мышей и повышенная активность CAR-T-клеток. Они также обнаружили, что более высокий уровень BHB в крови пациентов, прошедших терапию, коррелировал с более высокой экспансией CAR-T-клеток.

Клинические испытания и перспективы

Теория о влиянии добавок BHB на эффективность терапии CAR-T-клетками проверяется в клиническом исследовании I фазы в Онкологическом центре Абрамсона. Мааян Леви отмечает: "Это относительно недорогое и безопасное вмешательство. Если клинические испытания подтвердят его эффективность, мы сможем улучшить результаты лечения рака".

Клиническое исследование, возглавляемое Элиз Чонг, доктором медицинских наук, привлечет пациентов с рецидивирующей или рефрактерной В-клеточной лимфомой, которые будут получать терапию CAR-T-клетками. Марко Руэлла, доктор медицины, подчеркивает: "Мы с энтузиазмом относимся к потенциальным результатам, но на данный момент исследование находится на предварительной стадии, и мы не даем рекомендаций пациентам по питанию или добавкам".

Уточнения

Карцинома — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов). По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году от этого заболевания умерли 9 600 000 человек.

