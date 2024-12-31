Гонят будущее — в России наладили производство композитных лопостей для ветряков

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Представители композитного подразделения "Росатома" сообщили, что на новой ульяновской площадке успешно запущено серийное изготовление лопастей из композитов для ветряных установок. По их словам, процесс охватывает все стадии — от подготовки базовых материалов до выпуска окончательных изделий.

Фото: commons.wikimedia.org by Spielvogel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ветряная электростанция в Вюрстер-Нордсекюсте в Германии

В настоящее время предприятие выпускает лопасти длиной 51 метр и весом около 8,5 тонны. Уточняется, что такой малый вес обеспечен применением отечественных угле- и стеклокомпозитов в пропорции 10% к 90%. Срок службы каждой лопасти не меньше 25 лет, что подтверждает их долговечность.

Разработчики отметили, что данное производство позволит удовлетворить запросы российских программ в сфере ветроэнергетики, а также повысить долю локализованного оборудования с 68% до 85%. В перспективе новая линия сможет выпускать около 450 лопастей в год, достаточных для оснащения приблизительно 150 генераторных комплексов. Первые экземпляры планируют использовать при строительстве Новолакской ветроэлектростанции в Дагестане, которую реализует "Росатом".

Уточнения

Ветрогенератор — устройство для преобразования кинетической энергии ветрового потока в механическую энергию вращения ротора с последующим её преобразованием в электрическую энергию.

