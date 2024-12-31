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Гонят будущее — в России наладили производство композитных лопостей для ветряков

1:19
Наука

Представители композитного подразделения "Росатома" сообщили, что на новой ульяновской площадке успешно запущено серийное изготовление лопастей из композитов для ветряных установок. По их словам, процесс охватывает все стадии — от подготовки базовых материалов до выпуска окончательных изделий.

Ветряная электростанция в Вюрстер-Нордсекюсте в Германии
Фото: commons.wikimedia.org by Spielvogel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ветряная электростанция в Вюрстер-Нордсекюсте в Германии

В настоящее время предприятие выпускает лопасти длиной 51 метр и весом около 8,5 тонны. Уточняется, что такой малый вес обеспечен применением отечественных угле- и стеклокомпозитов в пропорции 10% к 90%. Срок службы каждой лопасти не меньше 25 лет, что подтверждает их долговечность.

Разработчики отметили, что данное производство позволит удовлетворить запросы российских программ в сфере ветроэнергетики, а также повысить долю локализованного оборудования с 68% до 85%. В перспективе новая линия сможет выпускать около 450 лопастей в год, достаточных для оснащения приблизительно 150 генераторных комплексов. Первые экземпляры планируют использовать при строительстве Новолакской ветроэлектростанции в Дагестане, которую реализует "Росатом".

Уточнения

Ветрогенератор — устройство для преобразования кинетической энергии ветрового потока в механическую энергию вращения ротора с последующим её преобразованием в электрическую энергию.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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