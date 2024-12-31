Скрыт от людского взора — мировой океан скрывает огромный водопад

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

В глубинах Арктики находится невидимый гигант, который превосходит по размеру и мощности знаменитые водопады Анхель и Ниагара. Этот подводный водопад, расположенный в Датском проливе, имеет высоту 11 500 футов и ширину 300 миль, что делает его самым большим водопадом на Земле.

Фото: freepik.com by haziaahmad346, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ водопад

Однако, в отличие от своих наземных аналогов, он не шумит и не бурлит, а медленно и незаметно погружается в ледяные воды Арктики.

Водопады обычно образуются на суше, когда река или ручей протекают по крутому склону, но этот подводный водопад существует благодаря слиянию ледяной воды из северных морей и более тёплой воды из Атлантического океана. Резкий контраст температур и солёности создаёт поток, достаточно мощный, чтобы перемещать колоссальные объёмы воды по дну океана.

Несмотря на свои огромные масштабы, водопад остаётся скрытым от человеческого взора и может быть обнаружен только с помощью современных океанографических инструментов. Однако под спокойной поверхностью происходят мощные природные процессы, которые управляют глобальными океаническими течениями и регулируют климат планеты.

Этот подводный водопад не просто поражает нас своими размерами и мощью, но и играет важнейшую роль в регулировании некоторых наиболее значимых процессов на Земле. Он помогает распределять тепло, питательные вещества и энергию по всему земному шару и является ключевым фактором конвейерной ленты океана, которая играет важнейшую роль в термохалинной циркуляции.

Уточнения

Водопа́д — отвесно падающий с уступа поток воды в реке, пересекающий речное русло. В отличие от речного порога, для водопада характерны резкий перепад абсолютной высоты речного дна и вертикальность падения.

